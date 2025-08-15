כיכר השבת
רכבם עלה באש

נס בכביש: אושיית הרשת חני וינברגר ובני משפחתה ניצלו ברגע האחרון

בדרך חזרה מנופש משפחתי בים המלח, סמוך למעלה אדומים, עלה לפתע רכבם של חני וינברגר ומשפחתה באש • בני המשפחה חולצו בזמן, והאמא נפצעה באורח קל בלבד • "היה לנו נס גדול מאוד" (ברנז'ה)

אירוע דרמטי הסתיים בנס עבור אושיית הרשת חני וינברגר ובני משפחתה, לאחר שרכבם עלה באש במהלך נסיעה, סמוך למעלה אדומים.

האירוע התרחש בשובם מנופש משפחתי בים המלח, כאשר בני המשפחה נסעו בכביש סמוך לעיר, ורגעים ספורים לאחר שנורת אזהרה נדלקה – פרצה השריפה.

ישי וינברגר, אב המשפחה, משחזר את הרגעים המותחים בשיחה עם כיכר השבת: "באמצע הנסיעה נדלקה נורת אזהרה ברכב, היה ריח שרוף. עצרתי מיד בצד הדרך, פתחתי את מכסה המנוע – ואז היה בום חזק והרכב התלקח באש עם עשן סמיך".

לדבריו, הוא ואשתו מיהרו להוציא את ילדיהם מהרכב הבוער. "מיד חילצנו את הילדים, הזעקנו את צוותי הכיבוי, שהגיעו במהירות, כיבו את האש וחילצו לנו את המזוודות והחפצים".

חני עצמה ספגה כוויות קלות ברגליה במהלך החילוץ, אולם מצבם של יתר בני המשפחה תקין. "היה לנו נס גדול מאוד", הוסיף ישי. "לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם היינו באותו רגע בנסיעה בכביש מהיר".

