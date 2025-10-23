כיכר השבת

"שימצא את השבילים": הזמר חנן בן ארי וגרושתו הדסה חגגו בר מצווה לבנם

הזמר חנן בן ארי וגרושתו הדסה חגגו את בר המצווה של בנם ברוכי. השניים שיתפו רגעים מרגשים מטקס הנחת התפילין הראשונה ופרסמו ברכות מיוחדות לבנם (אנשים, ברנז'ה)

(צילום: עטרת גרסטל)

הזמר חנן בן ארי וגרושתו הדסה חגגו אמש (רביעי) בר מצווה לבנם ברוכי, שנכנס בעול המצוות. הוא הניח תפילין, התעטף בטלית והתפלל בהתרגשות.

חנן בן ארי כתב באינסטגרם לאחר מכן: "אתם לא מבינים איזה שחקן חיזוק העם היהודי והעולם כולו מקבל... שאלוהים יברך אותך וישמור עליך ויכוון אותך במסע הייחודי שלך ילד פלא שלנו, ילד חופש, קראטה קיד, מוזמנים ומוזמנות לברך פה את ברוכי בכל הברכות שבעולם!".

הדסה בן ארי כתבה באינסטגרם בהתרגשות: "היום חגגנו את הנחת התפילין הראשונה של ברוכי, התבוננתי עליו מרחוק עומד ליד המקום שבו אברהם עקד את יצחק וחשבתי שיש זמן שבו את מוסרת את בנך לאלוהים שימצא לבד את השבילים אליו ואת מתפללת שהוא יתרגש ויתלהב וישמח מהמפגש עם הבורא גם אחרי שהוא ירד מההר, ביום חול, כמו ביום חג, אני יודעת שהמנגנון האנושי עובד אחרת אבל לנצח אני אמשיך לנסות לנצח אותו".

(צילום: עטרת גרסטל)
(צילום: עטרת גרסטל)
(צילום: עטרת גרסטל)
(צילום: עטרת גרסטל)
(צילום: עטרת גרסטל)
(צילום: עטרת גרסטל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר