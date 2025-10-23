הזמר חנן בן ארי וגרושתו הדסה חגגו אמש (רביעי) בר מצווה לבנם ברוכי, שנכנס בעול המצוות. הוא הניח תפילין, התעטף בטלית והתפלל בהתרגשות.

חנן בן ארי כתב באינסטגרם לאחר מכן: "אתם לא מבינים איזה שחקן חיזוק העם היהודי והעולם כולו מקבל... שאלוהים יברך אותך וישמור עליך ויכוון אותך במסע הייחודי שלך ילד פלא שלנו, ילד חופש, קראטה קיד, מוזמנים ומוזמנות לברך פה את ברוכי בכל הברכות שבעולם!".

הדסה בן ארי כתבה באינסטגרם בהתרגשות: "היום חגגנו את הנחת התפילין הראשונה של ברוכי, התבוננתי עליו מרחוק עומד ליד המקום שבו אברהם עקד את יצחק וחשבתי שיש זמן שבו את מוסרת את בנך לאלוהים שימצא לבד את השבילים אליו ואת מתפללת שהוא יתרגש ויתלהב וישמח מהמפגש עם הבורא גם אחרי שהוא ירד מההר, ביום חול, כמו ביום חג, אני יודעת שהמנגנון האנושי עובד אחרת אבל לנצח אני אמשיך לנסות לנצח אותו".