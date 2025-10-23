תיעוד ענק חתן המצוות הפתיע עם פלפול: ראש עיריית אלעד בירמ"צ, כל המי ומי השתתפו מאות מתושבי העיר אלעד, ראשי ערים, חברי כנסת לצד ראשי ישיבות, מרביצי תורה ודיינים, נהרו השבוע (שלישי) להשתתף בשמחת בר המצווה לבנו של ראש עיריית אלעד, יהודה בוטבול | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה בדרוש ואגדה (חרדים)