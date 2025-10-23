חתן המצוות הפתיע עם פלפול: ראש עיריית אלעד בירמ"צ, כל המי ומי השתתפו
מאות מתושבי העיר אלעד, ראשי ערים, חברי כנסת לצד ראשי ישיבות, מרביצי תורה ודיינים, נהרו השבוע (שלישי) להשתתף בשמחת בר המצווה לבנו של ראש עיריית אלעד, יהודה בוטבול | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה בדרוש ואגדה (חרדים)
מאות מתושבי העיר אלעד, ראשי ערים, חברי כנסת לצד ראשי ישיבות, מרביצי תורה ודיינים, נהרו השבוע (שלישי) להשתתף בשמחת בר המצווה לבנו של ראש עיריית אלעד, יהודה בוטבול | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה בדרוש ואגדה (חרדים)
גדולי הרבנים וצמרת עולם התורה נטלו חלק השבוע במעמד הכתרת שבעים דיינים חדשים בעיה"ק ירושלים | הרבנים נשאו נאומים מלאי רגש, ואת המעמד הנחה בטוב טעם ודעת, המשפיע החסידי הרה"ג רבי יחזקאל טוסיג | הצלם שמואל דריי מגיש גלריה מרהיבה (חרדים)
בתרבות השפע הקולינרי, הניסיון עם אוכל כשר כבר לא ממש קיים. אז מדוע יהודים מסורתיים מתעקשים לבלות במסעדות שאינן כשרות? | ביקורו של ג'ארד קושנר במסעדה תל‑אביבית הרים בישראל גבה, אך באמריקה מסתבר זה כבר מזמן לא סוד | הסיפור המרגש של הסנאטור ג’ו ליברמן, ההתמודדות עם כשרות ושמירת השבת, ומי הסטאז’ר שהביא את מהפכת הכשרות לקונגרס האמריקאי | "יהדות בטעם" (מגזין כיכר)
הערב הסתיים, כולם אמרו שהיה נפלא ויפה, תם
הטקס. אני ואלעזר שטפנו, ארגננו, תקתקנו את הבית, וישבנו יחד לסכם את האירוע
הרב מערכתי שהיה בביתנו. אבל ראיתי שאלעזר מנחם לא מרוצה, אני מכירה
אותו די טוב (משפחה, מגזין)
בעקבות נח ובדיקת סימני הבהמות והחיות שנכנסו לתיבה, נעסוק השבוע בסימני העופות והבהמות ובשאלה כיצד מבדילים בין עוף כשר לעוף לטמא, ובין בהמה כשרה לבהמה לטמאה | חלק מהראשונים סברו שידיעת סימני הכשרות לא תמיד מספיקה כדי לקבוע שחיה מותרת באכילה, והצריכו מסורת שאכלו בהמה זו בעבר. קביעה זו משפיעה בין השאר על השאלה, האם מותר לאכול ג'ירפה (פרשת השבוע)
ח"כ יצחק קרויזר ממפלגתו של בן גביר - מקדם את שינוי שמו ותפקידו של רב הכותל והמקומות הקדושים, לאחר שהאחרון שלח לו מכתב מחאה על עלייתו להר הבית | "ההגדרה הרשמית של התפקיד הרוחני, צריכה להתעדכן בהתאם לרוח התקופה" (כנסת)
תושב קולורדו בן 41 הואשם בהריגת בחורי הישיבה, בתאונת הדרכים המחרידה בתחילת השבוע בניו ג'רזי. אם יורשע הוא צפוי לקבל עונש של עשרות שנות מאסר | מפרטי חקירה ראשונים עולה כי הוא התנגש ברכב שבו נסעו תלמידי הישיבה - לא ברור אם בשל שיכרות, סמים או נסיעה מופרזת. כעבור שניות פגע ברכב גם משאית שועטת. איש מהנוסעים לא שרד (חרדים, בעולם)
בית משפחת גרוסמן ב'מגדל העמק' המה אדם, כאשר אל המקום נהרו רבים מכל גווני הקשת הציבורית והפוליטית, אדמו"רים, רבנים, חברי מועצת גדולי התורה, שרים, חברי כנסת, ראשי ערים ואישי ציבור בכירים, לנחם אבלים את הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, ואת כל בני משפחת גרוסמן הנכבדה, ביושבם בעמק הבכא על פטירת אחיהם / אביהם, הרה"ג ר' מנחם בן ציון גרוסמן זצ"ל | למרות ימי האבל, נצפה הגרי"ד גרוסמן, כשהוא מרעיף חיבה ודברי חיזוק להמוני המנחמים שביקשו את ברכתו גם בימי אבלו (חרדים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת נח, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, על נח ששלח מהתיבה את העורב וגם את היונה. האם הוא שלח אותם לאותה שליחות? וגם, מדוע העורב נחשב לאכזר יותר מכל בעלי החיים האכזריים? | צפו בשיעור (פרשת השבוע)
בתמונה הרשמית שהפיצה לשכת ראש הממשלה, מביקור סגן נשיא ארצות הברית בלשכת נתניהו, ניתן היה לראות על הקיר - לצד תמונות אביו ואחיו של נתניהו - ציור שבו נראה ראש הממשלה אצל הרבי מליובאוויטש. את הציור קיבל מנשיא ארגנטינה, ערב המתקפה באיראן (בארץ)
קרוב לאלף בחורי ישיבת עטרת שלמה, שמשם היה אחד העצורים, התחילו את הזמן מול חומות כלא 10, כאשר באורח חריג, מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש הגיע למקום ומסר שיעור על הסוגיה הנלמדת | ראש הישיבה של הבחור מסר גם שיעור ולאחר מכן, דיבר על חומרת המעצר של תלמידו הספון באהלי התורה | צפו (חרדים)
ביום הילולת מרנא בעל ה'חתם סופר', התאספו מאות מבני ירושלים והמוני צאצאיו הנמנים על חצרות החסידים, בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות רחמסטריווקא בעיר, לסעודת הילולא קדישא בשילוב סיום הש"ס | במעמד נשאו דברי נועם חשובי הרבנים, שהרחיבו בדבריהם על כוחו הרב של בעל ההילולא בלימוד התורה ובהנחלתה לדורי דורות (חרדים)
הקרב על ראשות ניו יורק הפך הלילה לעימות על זהות יהודית: המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני ניסה להרגיע את הקהילה והבטיח לחזק את ביטחונה, בעוד אנדרו קואומו האשים אותו בעידוד שיח אנטישמי | למעלה מ־650 רבנים פרסמו מכתב אזהרה נגד ממדאני (בעולם, חרדים)
0 תגובות