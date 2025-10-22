בהשתתפות כל צמרת הרבנות בשבוע של הילולת מרן: גדולי ישראל בשמחת בר המצווה של הנין - עובדיה סיני קהל רב, ועל צבאם גדולי ישראל, חברי מועצת חכמי התורה, הראשונים לציון, ראשי ישיבות ואישי ציבור בכירים, נטלו חלק בשמחת הבר מצוה של חתן המצוות כמר עובדיה סיני, בן הרה"ג ר' יעקב סיני, חתן הגאון רבי משה יוסף ראש בד"ץ 'בית יוסף', נין למרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל | בשמחה העלו גדולי ישראל את זכרו של מרן אשר השבוע יציינו את יומא דהילולא קדישא דיליה, ושיבחו את המשכת דרכו ע"י אבי חתן המצוות בהרבצת תורה והלכה וזיכוי הרבים בכל תפוצות ישראל במאור פנים ובחן | צפו בתיעוד (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:23