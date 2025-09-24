מגי טביבי: "אני מתפללת כל יום שחרית, מנחה וערבית"

מגישת הטלוויזיה מגי טביבי מ'ערוץ 14' העניקה בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפרה על החיבור לדת וליהדות.

"אני שומרת שבת כהלכתה כבר שש שנים. אני מתפללת כל יום שחרית, מנחה וערבית", היא סיפרה בראיון לרבקי גולדפינגר בעיתון 'בשבע', "בסוף כשאתה חי בעולם של חומר, של כותרות והצלחות - אתה כנראה מחפש עוגן, לכן הרגעים שלי במהלך היום כשאני מתפללת, הם הרגעים שבהם אני מניחה את הרגליים על הקרקע, מתחברת לקדוש ברוך הוא וזוכה לסוג של איפוס, זאת גם הדרך שלי להודות לו על היש, אני אומרת מזמור לתודה ומודה לו על הזכות הגדולה להיות במקום שאני נמצאת בו. אני לגמרי בתחושת הודיה".

בהמשך דבריה הוסיפה: "לפני המהדורה ב'ערוץ 14' אני נכנסת לבית הכנסת בערוץ לרבע שעה עם עצמי בתפילת מנחה, גם כשאני מסיימת את המהדורה ואת ישיבת המערכת שאנחנו עושים, אני נכנסת שוב לבית הכנסת, מתפללת ערבית וחוזרת הביתה, אלה הרגעים שהם רק שלי במהלך היום, אלה העוגנים שלי".

לסיום אמרה" "הימים שלי באמת יכולים להיות מטורפים ומלאי סטרס ולחץ, ליצור ולהגיש מהדורת חדשות זה לחיות בקצב אחר ולא משנה מה קורה, כשמגיע זמן מנחה, אני יודעת לעצור ובתוך כל הרעש וההמולה אני מוצאת את השקט שלי".