כיכר השבת
"אנחנו מאוד מחוברים"

מאור ומירן בוזגלו: "שליחת הילדים לחינוך דתי - הדבר הכי טוב שעשינו"

מאור ומירן בוזגלו חושפים בראיון את דרכם הרוחנית: מהחלטתם לשלוח את ילדיהם לחינוך דתי ("הדבר הכי טוב שעשינו") ועד שמירת השבת והתפילות שלהם (אנשים)

משפחת בוזגלו (צילום: ניב שאול)

הידוען והכדורגלן לשעבר מאור בוזגלו ורעייתו הידוענית מירן העניקו בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפרו על החיבור לדת וליהדות.

בשיחה עם העיתונאי בר זגה ב'פנאי פלוס' הם אמרו: "ההחלטה לשלוח את הילדים לחינוך דתי זה הדבר הכי טוב שעשינו - לתת להם ערכים שילמדו על הדת היפה שלנו".

"אנחנו מאוד מחוברים לדת, שומרים שבת, מתפללים, הילד שלנו ליאו שם ציצית ביוזמתו, זה מביא ברכה לחיים, כוחה של אמונה".

לפני כשבועיים חגג ריי בוזגלו, בנם הבכור, בר מצווה היום בבית חב"ד בראשון לציון.

הנער הרגש עלה לתורה בבית חב"ד ואף קרא קטע בתורה. במקום נערכו ריקודי שמחה, כשנער בר המצווה ואביו עטורים בטליתות ותפילין. "יברכך השם וישמרך - זו תפילה שלנו אליך מרגע שנולדת", אמרו אז ההורים.

