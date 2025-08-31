מגיש הטלוויזיה אלירז שדה בעניק בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפר על תהליך ההתקרבות לדת.

בשיחה עם העיתונאית יפעת הללי אברהם במגזין 'מאקו', הוא אמר: "אני מגדיר את עצמי כיהודי, שהשם יתן לי את הכוחות להתחזק, המצוות של השם הן מצוות יפהפיות, רק טוב זה עושה בבית".

לדבריו: "תאמיני לי, כמה שאני יותר מקפיד בשחרית, מנחה וערבית - אישתי אילנית מקבלת בעל מותק, זו מתמטיקה, תשלחי את בעלך לשחרית, מנחה ערבית, תקבלי מלאך בבית".

על סערת גיוס החרדים לצה"ל הוא אמר: "הגיע הזמן שהחרדים יבינו שהם צריכים להתגייס - מי שלומד תורה מבוקר עד ליל, אני מוכן אפילו שהילדים שלי יעשו עוד חודש, או כמה שצריך, צבא עבורם, אבל מי שלא לומד, תפתחו גופים שאתם תנהלו, תהיו ספק של הצבא, של מדינת ישראל, תעזרו בבתי חולים, במשטרה, איפה שאתם רוצים, אבל תתרמו משהו, הרי אתם יהודים וכל התורה שלנו זה מעשר, תנו משהו לעם ישראל, יש כאלה שמדמיינים שהם יהיו לוחמים בן לילה, אני לא מדמיין את זה, אבל זה יתחיל מתהליך מסוים, שכל אחד יתרום איפה שהוא יכול לעם ישראל"