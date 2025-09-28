לאחר שצה"ל ושב"כ הודיעו היום (רביעי) על חיסולו של מחבל הנוח'בה שפיקד על הרצח במיגונית בכביש 232 - באזור רעים, אותה מיגונית שבה שהו בין היתר אלי-ה כהן וזיו עבוד, ושממנה נחטף בידי אותו מחבל באכזריות רבה, הערב, בסרטון משותף, הגיבו השניים לבשורה על סגירת המעגל.

בסרטון שפרסמה עבוד בעמוד האינסטגרם שלה, אמרה זיו: "ואו, נראה לי שאני הבן אדם הכי מאושר בעולם עכשיו. מי שחטף את אליה מהמיגונית, מי ששלף אותו מבין כל הגופות והעמיס אותו לטנדר כאילו היה שק תפוחי אדמה והיה בטנדר בדרך לעזה – צה"ל הוריד אותו". בהמשך הפנתה את המצלמה לאלי-ה ושאלה: "מה יש לך להגיד על זה?"

"קודם כל, ברוך השם - אבא תודה", אמר שורד השבי. "עכשיו הבאים בתור זה. עכשיו הבאים בתור זה המשולש, העגול, המרובע וכל שאר החברים (אלו תיאורים שנתנו החטופים לשוביהם במהלך תקופת השבי י.ט). בהמשך העלתה זיו פוסט נוסף וכתבה: "בקלאוה מישהו" – ואחריו את סרטון החטיפה מהמיגונית וכתבה: "סלאמת".

כזכור, מוקדם יותר היום פורסם כי צה"ל והשב"כ תקפו וחיסלו את המחבל חסן מחמוד חסן חסין, ששימש כמפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל בורייג' שבחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור חמאס.

חסן פיקד יחד עם המחבל מוחמד אבו עטיוי שחוסל באוקטובר 2024, על הרצח במיגונית בכביש 232 באזור רעים בטבח הרצחני של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר. כמו כן, היה מעורב בחטיפה של אזרחים ישראליים.

במסגרת תפקידו כמפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל בורייג', הכווין והוציא לפועל מספר מתווי טרור נגד כוחות צה"ל שפעלו ברצועת עזה.