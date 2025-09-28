כיכר השבת
חוסל מחבל נוח'בה שפיקד על הרצח הנורא במיגונית המוות בשמחת תורה

צה"ל ושב"כ הודיעו הערב על חיסולו של המחבל שרצח יהודים במיגונית המוות בצומת רעים, בבוקר שמחת תורה | בצה"ל מתחייבים לרדוף את אחרון רוצחי הנוח'בה על חלקם בטבח הנורא באותו בוקר (צבא) 

צה"ל ושב"כ הודיעו הערב (ראשון) כי חיסלו מחבל נוח'בה שפיקד על הרצח במיגונית המוות בכביש 232, באזור רעים, ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים.

לפי ההודעה, צה״ל ושב״כ תקפו וחיסלו בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות כלי טיס של חיל האוויר, את המחבל חסן מחמוד חסן חסין, ששימש כמפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל בורייג' שבחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור חמאס.

(צילום: דובר צה"ל)

חסן פיקד יחד עם המחבל מוחמד אבו עטיוי שחוסל באוקטובר 2024, על הרצח במיגונית בכביש 232 באזור רעים בטבח הרצחני של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר. כמו כן, היה מעורב בחטיפה של אזרחים ישראליים.

במסגרת תפקידו כמפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל בורייג', הכווין והוציא לפועל מספר מתווי טרור נגד כוחות צה"ל שפעלו ברצועת עזה.

"צה״ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים מארגוני הטרור שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר", סיכמו הארגונים את ההודעה.

