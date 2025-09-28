צה"ל ושב"כ הודיעו הערב (ראשון) כי חיסלו מחבל נוח'בה שפיקד על הרצח במיגונית המוות בכביש 232, באזור רעים, ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים.

לפי ההודעה, צה״ל ושב״כ תקפו וחיסלו בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות כלי טיס של חיל האוויר, את המחבל חסן מחמוד חסן חסין, ששימש כמפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל בורייג' שבחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור חמאס.

( צילום: דובר צה"ל )