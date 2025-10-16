קהל רב של שוחרי תורה ולומדיה, מתנדבי ומוקירי ארגון זק"א נטל חלק באחד מימי החג במעמד שמחת חג והקבלת פני רבו שנערכה לכבוד רב ארגון זק״א ורב העיר בת ים, הגאון רבי יעקב רוז’ה, חבר מועצת הרבנות הראשית בסוכת המועצה הדתית בעיר בת ים.

האירוע, שהתקיים בחסות עיריית בת ים וביוזמת ראשי הכוללים וארגון זק״א, ליכד את כלל תושבי העיר על כל גווניהם, בראשות רבנים, מורי הוראה וגבאי בתי הכנסת, אישי ציבור ומתנדבי ארגון זק״א אשר רקדו ושמחו יחד לצלילי שירתו של הפייטן הזמר אוריאל בן ברוך.

את שרביט ההנחיה נטל מנכ״ל זק״א הרב צבי חסיד, שניווט את הערב כולו ופתח בציינו לשבח ולתהילה את הפעילות האדירה של מתנדבי הארגון בשטח, ואת תחושת הזכות הגדולה המפעמת בלב כל אחד מהמתנדבים בהיותם שותפים לעשיית הקודש בהנחייתו ובהדרכתו של רב הארגון המלווה את המתנדבים לאורך כל ימות השנה, כאשר הרב נמשל לל - האתרוג שבלעדי החיבור אליו לא ניתן לקיים את המצווה. מנכ"ל זק"א שימש כפה להמוני המתנדבים כמו הקהל כולו בהביעו את רגשי ההודאה להשי"ת לאור שובם של החטופים למשפחותיהם (ביום הושענא רבא); בתפילה חמה לשובם של כל החללים החטופים לארצנו והבאתם לקבורת ישראל כהלכה; ובתפילה לשלום החיילים.

בכבוד אכסניה התכבד לשאת דברים ראש העיר בת ים, מר צביקה ברוט, שנטל חלק במעמד. ראש העיר הודה נרגשות לרב הארגון זק"א ורבה הראשי של העיר, הגר"י רוז'ה, על פועלו הרב למען כלל תושבי העיר וכלל ישראל. בדבריו אמר ראש העיר: "עירנו בת ים היא עיר מגוונת, המורכבת מתושבים עולים, ותיקים, חרדים וחילוניים, ובזכות הנהגתו המאחדת של הרב רוז'ה הכל מתנהל בהרמוניה ובשלום". פרק מיוחד בדברי ראש העיר הוקדש להוקרה גדולה למתנדבי זק"א, "שעמדו בשנתיים האחרונות בחזית העשייה הציבורית והאנושית במסירות יוצאת דופן ובשליחות של אמת".

במעמד נטל חלק גם סגן ראש העיר אורי בוסקילה.

הקהל עשה אוזנו כאפרכסת לשמע דברי רב הארגון ורב העיר בת ים, הגאון רבי יעקב רוז’ה שליט״א, אשר נשא דברי תורה ודרשה על משמעות החג. את דבריו פתח הרב בדברי שבח שהעתיר על ראשם מתנדבי זק״א על עמלם לקדושת החיים וכבוד המת.

לקראת מלאות שנתיים לטבח שמחת תורה, ביקש הרב רוז'ה לנצל את הבמה ולהטיל זרקור של עדות מכלי ראשון על מלאכת הקודש של אנשי זק"א, בתנאים הקשים ביותר ואל מול המחזות הנוראיים שימשיכו ללוותם כל ימי חייהם. "הם לא מדברים", אמר הרב בקול נרגש. "לא תפגשו אותם עומדים ומספרים על עצמם, על מה שהם חוו ועל ההתמודדות שלהם עם המחזות הקשים ועם המלאכה הקשה שהם נדרשו לעשות, למען כבודם האחרון של כל אותם קדושים שנספו ועלו על קידוש השם, בטבח הנורא הזה בכל זירותיו הבלתי נתפסות.

"במו עיניי ראיתי את העבודה הקדושה שהם עשו. אלו מראות שאותם לא אשכח לעד", סיים הרב את דבריו הנרגשים והנוכחים כולם מחו דמעה ומחאו כף למלאכים בצהוב של אנשי זק"א, הממשיכים בשקט ובחרדת קודש למלא אחר משימותיהם, בלילה וביום, בקיץ ובסתיו, בכבישים ובמבנים ובכל מקום שהוא. הרב ביקש להודות לראש הכוללים הרב יוסף כהן שיזם ואירגן את האירוע כמידי שנה על הצד היותר טוב.