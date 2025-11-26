מ"מ וסגן ראש עיריית תל אביב, אסף זמיר, אירח בלשכתו את הנהלת ארגון זק"א לפגישת עבודה חשובה וסקירה מקיפה על פעילות הארגון בעיר. בפגישה השתתפו מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד, מנהל החטיבה הבינלאומית ברוך נידאם ודובר הארגון ישראל חסיד.

במהלך המפגש הציגו בכירי הארגון סקירה מקיפה על פעילות זק"א מאז הקמתו ועד היום, תוך התמקדות באתגרים המורכבים העומדים בפני הארגון בעת פעילותו בעיר גדולה כתל אביב. במסגרת הסקירה הוצגה בפרוטרוט העשייה השקטה והמסורה של מתנדבי הארגון למען כבוד המת מתוך רגישות מיוחדת ומחויבות עמוקה לערכי היהדות.

נושא מרכזי שעמד בלב הדיון היה הטיפול בקשישים שנפטרים בבדידות - מבלי שאיש יודע, תופעה הולכת וגוברת במרחב העירוני המודרני - עד שמתנדבי זק"א מוזעקים בדחיפות למקום האירוע. במהלך הפגישה הודגשה חשיבותה הרבה של שימת לב לשכנים עריריים או כאלה שאין למשפחותיהם קשר רציף איתם. "התופעה המדאיגה של קשישים הנפטרים בבדידות ללא שמישהו מגלה זאת במשך ימים או שבועות, מעמידה אתגר חברתי ואנושי משמעותי", הודגש בפגישה.

מתנדבי זק"א פועלים באירועים כאלה בזהירות ובעדינות מיוחדת, תוך הקפדה מלאה על כבוד המת והמשפחה. הם מגיעים לזירות מורכבות אלו מצוידים בניסיון רב ובכלים מתקדמים, ומעניקים מענה מקצועי ורגיש למצבים הקשים. במקרים רבים, מתנדבי זק"א הם הראשונים לגלות את הטרגדיה, והם פועלים בתיאום הדוק עם רשויות החירום ועם המשטרה.

ממלא מקום וסגן ראש העיר אסף זמיר הביע הערכה עמוקה ומיוחדת לפעילותם של מתנדבי זק"א, וציין כי נחשף לעשייתם מקרוב בזירות שונות ברחבי העיר במהלך השנים האחרונות. הוא הודה למתנדבי הארגון על מסירותם הבלתי מתפשרת והשליחות החשובה והקדושה שהם נושאים על כתפיהם למען הציבור הרחב, תוך הקפדה על ערכי הכבוד והרגישות האנושית. "המשיכו בשליחותכם", אמר זמיר.

במהלך הפגישה צוינה גם חשיבותו המיוחדת של בסיס ארגון זק"א השוכן בתל אביב למען העיר כולה, והסיוע הקריטי והחיוני שמעניק הארגון לעיריית תל אביב בהפעלת התר"ח (תחנות רפואה חירום) ונקודות החירום השונות הפזורות ברחבי העיר. שיתוף הפעולה ההדוק בין הארגון לעירייה מהווה חוליה חשובה ומכרעת במערך החירום העירוני, במיוחד בעתות חירום.

הדיון כלל גם התייחסות למצבים מיוחדים הדורשים תגובה מהירה ומקצועית, כגון תאונות דרכים, אירועי חירום ומצבים הדורשים פינוי וטיפול מיידי. מתנדבי זק"א מהווים גורם מייצב במערך החירום העירוני, ופעילותם תורמת להפחתת העומס על שירותי החירום האחרים.

"אנחנו רואים בשיתוף הפעולה עם עיריית תל אביב חלק בלתי נפרד מהשליחות שלנו", אמר הרב צבי חסיד, מנכ"ל זק"א. "הטיפול בכבוד המת והעמידה לצד המשפחות שחוות את אובדן יקירן בעיר הגדולה ביותר במדינה מעמידים בפנינו אתגרים ייחודיים ומורכבים, אך בזכות הקשר ההדוק והמתמשך עם הנהלת העיר ובזכות המחויבות העמוקה של המתנדבים שלנו, אנחנו יכולים להמשיך וליישם את ייעודנו".

הפגישה הסתיימה בהדגשת הצורך הדחוף להמשיך ולחזק את שיתוף הפעולה בין הצדדים, במטרה להבטיח מענה מיטבי ומקצועי לכלל התושבים בעתות חירום ובמצבי שגרה כאחד.