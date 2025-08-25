אחרי 5 שנות נישואין וילדה משותפת, הזמר והיוצר נתן גושן ואשתו לירון הודיעו ביממה האחרונה כי הם החליטו להתגרש "בכבוד ובאהבה" כלשונם.

בפוסט משותף שפרסמו השניים ברשתות החברתיות הם כתבו: "חברים יקרים רצינו לשתף בצער שאחרי חמש שנים יפות טובות ומשמעותיות, עם ילדה מדהימה שהיא האור הכי גדול שלנו - בחרנו להמשיך את חיינו בנפרד, בכבוד ובאהבה".

השניים הוסיפו וכתבו: "אנחנו בוחרים להודות ולהוקיר את מה שהיה ולהבטיח הבטחה חדשה בנינו, של כבוד, חברות ותמיכה לנצח. עוד תראו אותנו מלא ביחד. נשמח שתכבדו את פרטיותנו".

הפרסום על הגירושים גרר תגובות רבות של הלם בקרב המעריצים ברשתות החברתיות, בעקבות הזוגיות המפורסמת של השניים.

"אני קוראת את כל התגובות שמחממות את הלב", כתבה לירון גושן, "שוב חשוב לי לציין, אני ונתן אוהבים המון ותמיד זה יישאר ככה, לא לחפש כי לא תמצאו, זה לא שקר של האינסטגרם, זו הייתה המציאות שלנו".

בהמשך דבריה התייחסה לתגובות ברשת של הגולשים שכתבו שאין אמונה באהבה יותר: "נחמץ לי הלב שאני רואה תגובות כאלה, יש אמונה גדולה באהבה ושלא תיפסק אצלכם בלב לעולם. תודה על ההתחשבות והחיבוק".

כזכור, נתן ולירון גושן התקרבו לדת וחזרו בתשובה לפני מספר שנים. מי שסידר חופה וקידושין בחתונתם היה הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.