הילד שנשכח באוטובוס למעבר קלנדיה

גוטהלף פתח את השידור בסיפור המטלטל ממודיעין עילית: ילד בן 3 וחצי שנשכח ישן באוטובוס חזור ממסיבת חנוכה בבני ברק, והועבר לבדו לחניון האוטובוסים במעבר קלנדיה.

אבריימי קאפ, מנהל ״עזרת אחים״ בבית שמש, סיפר כי הנהג החנה את האוטובוס במעבר, לא ביצע סריקה, והילד התעורר לבדו, יצא דרך דלת שהייתה פתוחה מעט ונמצא על ידי ערבי שהעביר אותו לחיילים. רק בבוקר התקשרו מהמשטרה לקאפ, שהפיץ את תמונת הילד בסטטוסים וקבוצות, עד ששכן זיהה אותו כילד ממודיעין עילית והוביל אל ההורים.

גוטהלף לא חסך ביקורת מההורים: ״ירדתם מאוטובוס עם ילד בן שלוש וחצי ולא ספרתם ילדים. איך הורה הולך לישון לפני שהוא יודע שכל הילדים בבית? בבוקר קמתם, ראיתם שהילד לא במיטה, אחרי חמש דקות חיפוש - טלפון למשטרה. אין שום תירוץ בעולם למצב שילד בן 3 וחצי מבלה לילה שלם במעבר קלנדיה״.

קופ הצביע במקביל על מחדל הנהג וחברת האוטובוס שלא בדקו את הרכב בסיום הנסיעה, וגוטהלף הודיע כי ינסו ליצור קשר עם החברה ולדרוש תשובות. (בחברת קווים אמרו לנו כי הנושא בבדיקה היות והקו היה מתוגבר וזה לא היה נהג שלהם)

איך ל-75% מהחרדים יש דירה

בהמשך עבר גוטהלף לדוח חדש שלפיו כ-75% מהחרדים מחזיקים דירה. על הקו עלה היועץ העסקי מיכה שולם, אב לשבעה ילדים, שמחזיק דירה אחת, כשלאחד מילדיו יש דירה ולאחר אין.

שולם הסביר כי החרדי הממוצע מוכן לקנות דירה בפריפריה הזולה ולהמשיך לגור בשכירות באזורי ביקוש, בעוד חילוני שואף לקנות דווקא במקום היקר שבו הוא גר. בנוסף, לדבריו, החרדים יודעים לחסוך ביומיום: קניות ברשתות זולות, פחות טיסות לחו״ל ומותגים, יותר תכנון של סל הקניות.

״אותם 2-3 אלף שקלים בחודש שחוסכים בסופרים ובמותרות, זה בדיוק מה שהופך למשכנתא על דירת פריפריה״, אמר. הוא הזהיר מזוגות צעירים לא למהר לקחת משכנתאות ענק בריבית גבוהה, והמליץ לחכות להון עצמי גבוה יותר ולסביבת ריבית נוחה.

אחריו עלה ד״ר אליעזר היון מהמכון הירושלמי למדיניות, שעמד מאחורי מחקר מקיף על ״כלכלת הדירות״ החרדית. לדבריו, ההורים החרדים רואים בדירה תנאי בסיסי לאפשר לבנים חיי תורה, ומתכננים את רכישתה כבר משלב הילדות, בין אם באמצעות דירות להשקעה בפריפריה ובין אם באמצעות גמחים ומשפחה.

היון תיאר את מה שכינה ״הזמזום המתמיד של הנטל הכלכלי״: חיים קבועים עם הלוואות, החזרים וגמחים, יחד עם אמונה עמוקה ש״ somehow זה יסתדר״. לצד סיפורי ״נסים כספיים״, הוא הודה שיש גם צד אפל של התחייבויות למחותנים שלא תמיד נפרעות, אך הדגיש כי דווקא בגמחים ובמשכנתאות שיעורי ההחזר במגזר החרדי מהגבוהים בישראל.

״איתן, אבא שלך לא רצה להחזיר אותך״ - צביקה מור נגד ברקוביץ׳ וערוץ 13

בחלק האחרון של התכנית שוחח גוטהלף עם צביקה מור, אביו של החטוף המשוחרר איתן מור, שסיפר על ההתרגשות בחג הראשון שבו איתן מדליק שוב נרות חנוכה עם המשפחה.

״במקום לברך את התמונה שלו, אני מברך אותו. זה נס גדול״, תיאר מור.

משם עברו השניים לסערה ברשת: דבריו של אייל ברקוביץ׳ בערוץ 13, שאמר לאיתן בשידור ״אבא שלך לא רצה להחזיר אותך״. מור תקף: ״ברקוביץ׳ טעה שלוש פעמים: הוא לא הקשיב למה שאיתן אמר על ההפגנות, הוא טועה בשיקול הדעת כי הפגנות לא מחזירות חטופים, והכי חמור - ברמה האישית. ילד שישב שנתיים בשבי, עבר עינויים ורעב, לא צריך לקבל סטירה כזו מאח שלו בשידור. גם ערוץ 13 צריך להתבייש שלא גינו״.

מור הרחיב את ביקורתו לערוץ כולו, שלדבריו התרחק מערכי הרוב המסורתי בישראל, והזכיר אמירות קודמות בערוץ נגד גדולי תורה. על איתן עצמו הוא הרגיע: ״בשביל איתן זו מכה קלה בכנף. הוא בחור חזק, אפילו צוחק על זה. אחרי מה שעבר בעזה, כמה מילים של שדרן לא שוברים אותו״.

מפיק ועורך: נריה סעדיה