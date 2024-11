“do what you have to do”

דיווח בבלומברג: טראמפ נתן לנתניהו "צ'ק פתוח" לפעול באיראן

את צהלות השמחה בירושלים לאחר ניצחונו של טראמפ אי אפשר לפספס, אך בכל הקשור למדיניות חוץ נראה כי עתיד חדש בפנינו | לפי דיווח היום בבלומברג, במהלך שיחת נתניהו וטראמפ בחודש שעבר, אמר טארמפ לנתניהו "תעשו מה שצריך", כאשר נשאל בנוגע לאופי הפעילות כנגד איראן (פוליטי, מדיני)