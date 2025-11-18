הכירו את “מלך הספינג'” – מושיקו אנקרי

מי לא אוהב ספינג'? אותו סופגנייה מרוקאית/טונסאית רכה, חמה ומתוקה שמעלה חיוך אצל כל מי שטועם. אבל מושיקו אנקרי – הידוע כ“מלך הספינג' והשוקולד” – לקח את המאכל המסורתי כמה צעדים קדימה, שידרג אותו, והפך אותו לחוויה של ממש באירועים מכל הסוגים: חתונות, חינות, ברים מתוקים, ואפילו אירועי חברות הייטק ומשרדי ממשלה.

הספינג' המיוחד שלו אומץ בחום אפילו על ידי הציבור האשכנזי, שגילה את הקסם המשודרג של המאכל. לפרטים והזמנות חייגו: 054-7465023 מלך הספינג'

מושיקו אנקרי הוא איש אירועים ותיק עם ניסיון של כמעט 20 שנה בתחום, במהלכן המתיק אירועים בכל הארץ עם עמדות קינוחים, וופל בלגי, מפלי שוקולד, בר פירות ועמדות קפה. “אנשים מחפשים טעם של בית, אבל גם משהו חדש ומיוחד – וזה בדיוק מה שעשינו עם הספינג’,” הוא מספר.

הכל התחיל בטיול שורשים לתוניסיה

“נסעתי לטיול שורשים לעיר ספקס, בתוניסיה,” נזכר מושיקו. “אחרי התפילה בבוקר הרחובות התמלאו בריח של ספינג’ – זה שיגע אותי. זה החזיר אותי מיד לסבא שלי, מסעוד ז"ל, שהיה מכין ספינג’ מעדן וגם הייתה לו מסעדה בטוניס. כשביקרתי שם, גיליתי שהמסעדה שלו עדיין קיימת באותו שם! באותו רגע החלטתי להביא את הספינג’ לאירועים בארץ, אבל בצורה משודרגת ומכובדת.” כמובן, המתכון הוא מבית סבא מסעוד ז"ל.

מהשולחן המשפחתי אל הבמות הגדולות

מאז, הספינג’ של מושיקו הפך לשם דבר. אפילו בחתונת בתו של השדרן מנחם טוקר הוא היה שם, עם עמדת הספינג’ המפורסמת. אפילו סבתות מפרגנות לו. “ברוך ה', התגובות מדהימות. זה הסיפוק הכי גדול – להמתיק לאנשים את הרגעים השמחים שלהם ולראות את החיוך על הפנים. לשמח אנשים באירוע שלהם – זו משמעות החיים שלי.”

וכמובן – חוויה מרוקאית שלמה

מעבר לספינג’ המיוחד , מושיקו מציע גם מופלטות חמות, עמדת תה מרוקאית בעיצוב מיוחד, וקינוחים עם טאץ’ אישי. אבל גולת הכותרת היא הלהיט החדש – “הספינג’ דובאי”, עם פיסטוק מיוחד שהוא עצמו מכין. “הכול באהבה,” הוא אומר. שניפגש “רק בשמחות בעזרת ה'.”