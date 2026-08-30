נתניהו אישר: הציע לוינטר להצטרף לממשלה והוא דחה

הלחץ האמריקאי חונק את הכלכלה ואזרחי איראן נאנקים, אך צמרת המשטר מסרבת למצמץ | ד"ר שי הר-צבי מנתח באולפן את הצומת האסטרטגי שבו ניצבים האייתוללות: התרחישים האפשריים למרד אזרחי, הסיבה שהם נאחזים בגרעין כ"תעודת ביטוח" קיומית, וההשלכות הישירות של המשבר על עתידו של חיזבאללה וכמובן על ישראל | צפו (חדשות בעולם)

יוסי סרגובסקי