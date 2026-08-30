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מחאת ענק

זעקת התורה בשערי כלא 10: המונים בעצרת ענק במחאה על מעצר בחור הישיבה

מאות משתתפים בעצרת חיזוק ומחאה על מעצרו של ישראל גוחפי מבני ברק • הגר"מ מאיה והגר"ש מחפוד חתמו על קריאה דרמטית | "חובה להשתתף ולמחות על מעצר תלמידי חכמים" (חרדים)

7תגובות
עצרת זעקה בכלא 10 (צילום: קובי ישראל)

מאות מבני עולם התורה התכנסו הערב (ראשון) לעצרת חיזוק ומחאה דרמטית בשערי , על רקע מעצרו של בחור הישיבה ישראל גוחפי מבני ברק, שנשלח למאסר על רקע לימודו בישיבה.

העצרת, שמאגדת המונים בראשות רבנים וראשי ישיבות, מתקיימת בעקבות קריאה דרמטית וחריגה עליה חתמו במשותף זקן מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, וחבר המועצה, הגאון רבי שלמה מחפוד.

עצרת בכלא 10
עצרת בכלא 10 (צילום: קובי ישראל)
הרב מחפוד בעצרת
הרב מחפוד בעצרת (צילום: קובי ישראל)

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד נשא דברים מנהמת ליבו

"זה לא חדש. שבעים ושמונה שנים עם ישראל, המדינה נלחמת עם כל דבר של קדושה. אבל הגזירות האחרונות עלו על כולן"

עוד זעק הרב: "הם בנו את המדינה רק להרוס יהדות. הם לא רוצים באמת חיילים, הם לא רוצים אותם בצבא, הם לא מעניינים אותם בחורי הישיבות שהם בישיבות"

"מה מעניין אותם? לעקור את היהדות מעם ישראל!"

לסיום אמר הרב "הם יודעים, עם ישראל אין עם ישראל עם אלא בתורתו. התורה היא חיינו, ולא יכולים להזיז אותנו כמלא נימה"

"לך כנוס את כל היהודים"

במכתבם המשותף, הנושא את הכותרת המזעזעת "לך כנוס את כל היהודים", יצאו גדולי התורה במחאה חריפה על מה שהגדירו כ"ביזוי כבודה של תורה והרדיפה כנגד לומדיה".

במכתב הודגש כי "חובה על כל אחד להשתתף ולמחות על מעצר תלמידי חכמים בעצרת מעמד כבוד התורה", בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה שנשלח למאסר "בעוון עמלה של תורה".

העצרת מתקיימת על רקע גל מעצרים מתגבר של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. בין המקרים שעוררו תשומת לב: הסגרתו של הבחור ישראל גוחפי, תלמיד ישיבת כפר חסידים, שנעצר בחיפה לאחר שהסתבך עם פקח בעקבות תקלה בכרטיס הרב קו והוסגר למשטרה הצבאית.

עצרת כלא 10 (צילום: קובי ישראל)

רקע: גל מעצרים חסר תקדים

כזכור, מוטי מישקובסקי, נכדו של הגאון רבי נתן זוכובסקי ראש ישיבת גאון יעקב, נעצר ליד יער בן שמן והוסגר למשטרה הצבאית, עמד למשפט ונשפט ל-20 ימי מאסר בכלא 10.

בנוסף, הוסגר אברהם אנג'ל, תלמיד ישיבת "נזר ישראל", לכלא 10. אנג'ל נעצר בכביש 443 בחשד לנהיגה ברכב גנוב, אך למרות הבהרות מפורשות מצד גורמי המשטרה כי הוא לא יועבר לידי המשטרה הצבאית, המהלך בוצע בסופו של דבר והוביל לכליאתו.

במערכת "צבע שחור" הביעו זעם עמוק לנוכח ההתפתחויות. לדברי גורמים במערכת, "חוסר האמון במשטרה ובמערכת האכיפה יוביל ישירות לאנרכיה ולאובדן שליטה מוחלט בעת ניסיונות מעצר עתידיים של תלמידי ישיבות בשטח".

דברי הראש"ל על סבל תלמידי הישיבות

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התייחס במהלך שיעורו השבועי למעצר תלמידי הישיבות, ושיתף מהעבר על תלמיד ישיבה שנעצר ונכלא בכלא הצבאי ועבר סבל רוחני קשה.

"האסירים, בחורי הישיבה המסכנים שעצרו אותם. סיפר לי אחד האסירים, לקחו אותו לבית מעצר, והטלוויזיה הייתה כל הזמן עובדת. הוא היה שם כמה ימים, הוא התחנן לסוהרים - אני בן ישיבה, אני בן תורה, מה אתם מראים טלוויזיה, כל מיני פריצות, כל מיני דברים. לא שמעו בקולו, כאילו כופים אותו"

העצרת הערב מבטאת את הזעזוע העמוק בעולם התורה מגל המעצרים, ואת הקריאה המשותפת של גדולי ישראל למחות על מה שהם מגדירים כרדיפה כנגד לומדי התורה.
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7 תגובות

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7
לך כנוס את כל היהודים" כשזקן המועצת הגר"מ מאיה חותם על כזה נוסח, סימן שהגענו לקו אדום. אי אפשר להמשיך בשגרה כשתלמידי חכמים ננעלים מאחורי סורג ובריח בגלל התמדתם בתורה. חובה על כולנו לזעוק.
אברהם
6
המשטרה פשוט איבדה את האמון של הציבור החרדי. אם משפחה מקבלת הבטחה ואז הדברים מתהפכים ברגע האחרון, איך אפשר לצפות שאנשים יאמינו למערכת בפעם הבאה? ככה רק מגדילים את המתח
נתן
5
אחים יקרים, אל תישברו מהמצב. זה באמת כואב ומפחיד, אבל דווקא עכשיו צריך להתחזק ולא לאבד את הראש. להתפלל על הבחורים, לעזור למשפחות ולהאמין שהדברים יכולים להשתנות לטובה
אלעד

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