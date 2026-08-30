מאות מבני עולם התורה התכנסו הערב (ראשון) לעצרת חיזוק ומחאה דרמטית בשערי כלא 10, על רקע מעצרו של בחור הישיבה ישראל גוחפי מבני ברק, שנשלח למאסר על רקע לימודו בישיבה.

העצרת, שמאגדת המונים בראשות רבנים וראשי ישיבות, מתקיימת בעקבות קריאה דרמטית וחריגה עליה חתמו במשותף זקן מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, וחבר המועצה, הגאון רבי שלמה מחפוד.

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד נשא דברים מנהמת ליבו

"זה לא חדש. שבעים ושמונה שנים עם ישראל, המדינה נלחמת עם כל דבר של קדושה. אבל הגזירות האחרונות עלו על כולן"

עוד זעק הרב: "הם בנו את המדינה רק להרוס יהדות. הם לא רוצים באמת חיילים, הם לא רוצים אותם בצבא, הם לא מעניינים אותם בחורי הישיבות שהם בישיבות"

"מה מעניין אותם? לעקור את היהדות מעם ישראל!"

לסיום אמר הרב "הם יודעים, עם ישראל אין עם ישראל עם אלא בתורתו. התורה היא חיינו, ולא יכולים להזיז אותנו כמלא נימה"

"לך כנוס את כל היהודים"

במכתבם המשותף, הנושא את הכותרת המזעזעת "לך כנוס את כל היהודים", יצאו גדולי התורה במחאה חריפה על מה שהגדירו כ"ביזוי כבודה של תורה והרדיפה כנגד לומדיה".

במכתב הודגש כי "חובה על כל אחד להשתתף ולמחות על מעצר תלמידי חכמים בעצרת מעמד כבוד התורה", בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה שנשלח למאסר "בעוון עמלה של תורה".

העצרת מתקיימת על רקע גל מעצרים מתגבר של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. בין המקרים שעוררו תשומת לב: הסגרתו של הבחור ישראל גוחפי, תלמיד ישיבת כפר חסידים, שנעצר בחיפה לאחר שהסתבך עם פקח בעקבות תקלה בכרטיס הרב קו והוסגר למשטרה הצבאית.