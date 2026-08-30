איראן בדרך לקריסה או להסלמה; ואיך זה ששכחנו מהגרעין?

ד"ר שי הר-צבי בראיון | צפו 10 10 0:00 / 10:37 ד"ר שי הר-צבי בראיון | צפו

המערכה המורכבת מול הרפובליקה האסלאמית של איראן ניצבת בנקודת הכרעה, על רקע מדיניות הלחץ המקסימלי של הממשל האמריקאי. בראיון ליוסי סרגובסקי באולפן "כיכר השבת", מסביר ד"ר שי הר-צבי, ראש תחום הזירה הבינלאומית והמזרח התיכון וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) שבאוניברסיטת רייכמן – כי אסטרטגיית הפעולה הנוכחית של נשיא ארה"ב מתמקדת באופן מובהק בזירה הכלכלית, תוך הימנעות מודעת מחידוש מערכה צבאית עצימה. הממשל מבין כי הדרך האפקטיבית ביותר להוביל להתגמשות בהנהגה האיראנית היא באמצעות הידוק טבעת החנק הכלכלית סביב צווארה של טהרן.

קריסה כלכלית ההשלכות של מדיניות הסנקציות האמריקאית ניכרות היטב ברחוב האיראני ומובילות למשבר הומניטרי הולך ומחריף. על פי הניתוח שהוצג באולפן, המצוקה הכלכלית מגיעה לממדים קטסטרופליים, כאשר אזרחים חווים מחסור חמור במוצרי יסוד, אינם מסוגלים לרכוש תרופות ומזון, וישנם אף דיווחים על תופעות קיצוניות של מכירת איברים במטרה לשרוד. למרות המציאות העגומה מבית, משמרות המהפכה וצמרת המשטר מוסיפים להפגין קו נוקשה ועקשני, ואינם מראים לעת עתה נכונות להיכנע לתכתיבים האמריקאיים. הדילמה המרכזית שמרחפת מעל טהרן היא נקודת השבירה: האם ומתי המצוקה הציבורית תתורגם להתקוממות עממית נרחבת ברחובות – בדומה לאירועי העבר אך בעוצמה שעשויה לאיים על יציבות השלטון – או שמא הסדקים והייאוש יחלחלו תחילה לתוך שורות הצבא וגופי הביטחון של המשטר עצמו. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14

נושאת מטוסים במפרץ מול איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

תרחישי התגובה: בין המתנה להסלמה במפרץ

בפני ההנהגה האיראנית עומדות מספר חלופות אסטרטגיות להתמודדות עם המשבר. אפשרות אחת היא נקיטת גישה של "המתנה אסטרטגית", בניסיון לצלוח את התקופה הנוכחית מתוך תקווה לשינוי מדיניות עתידי ולהקלה במערך הסנקציות.

מנגד, קיים תרחיש מדאיג של הסלמה יזומה. במידה וטבעת החנק הכלכלית תתהדק עד למצב בלתי נסבל עבור המשטר, טהרן עלולה לבחור בשבירת הכלים וביצירת עימות אזורי. דרך פעולה זו עשויה לכלול תקיפה של מדינות במפרץ הפרסי, מהלך שנועד להמחיש לקהילה הבינלאומית ולארה"ב את המחיר הכבד של דחיקת איראן לפינה, ולייצר מנופי לחץ נגדיים שיאלצו את המערב לסגת מהעיצומים.

מול תפיסה זו, יעד העל של מערכת הביטחון הישראלית הוא שבירת ציר ההשפעה טהרן-ביירות ופירוק חזבאללה מנשקו ויכולותיו האסטרטגיות. עם זאת, מדובר באתגר מבצעי ומדיני סבוך; מהלך כזה דורש לא רק פעילות צבאית ישראלית מתמשכת, אלא גם מעורבות וגיבוי אמריקאי משמעותי, שיוכלו לתרגם את ההישגים הצבאיים להסדר מדיני ארוך טווח ולשנות את המציאות הביטחונית בגבול הצפון.

מתקן גרעין באיראן ( צילום: שאטרסטוק )

תוכנית הגרעין: "תעודת הביטוח" של משטר האייתוללות

סוגיה קריטית נוספת שנידונה בהרחבה היא התקדמותה המטרידה של תוכנית הגרעין האיראנית. חרף העובדה שנושא זה נדחק מעט לשולי השיח התקשורתי לאחרונה, הוא נותר איום קיומי ומרכזי. ד"ר הר-צבי מדגיש בראיון כי איראן רואה בפיתוח נשק גרעיני את "תעודת הביטוח" האולטימטיבית שלה, הערובה היחידה שתבטיח את שרידות המשטר מפני ניסיונות הפלה חיצוניים – לקח מרכזי שטהרן הפיקה מהתמודדויותיה הקודמות.

בהקשר הישראלי, הובהר כי נכון למציאות הגיאופוליטית הנוכחית, יכולתה של מדינת ישראל לצאת למערכה צבאית ישירה בעומק איראן כדי לסכל את פרויקט הגרעין היא מוגבלת ביותר, כל עוד אין בידיה גיבוי מלא ו"אור ירוק" מפורש מצבא ארה"ב.

חזבאללה: חומת המגן האיראנית בלבנון

הזרוע הארוכה של איראן במזרח התיכון, ובראשה ארגון הטרור חזבאללה, ממשיכה להוות נדבך מרכזי באסטרטגיית הביטחון הלאומי של טהרן. חזבאללה משמש כיום כמגן הקדמי של איראן, ומטרתה של טהרן היא לייצר משוואת הרתעה נוקשה שתמנע מישראל לפעול באופן חופשי במרחב הלבנוני, ובפרט בביירות.

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