ערב ראש השנה לא מונע קרב האשמות חריף בין הבכירים באגודת ישראל לבין שלומי אמונים, זאת בעקבות פתיחת המפלגה החדשה של פרוש ושטארק | בכיר באגודת ישראל טוען כי מזכ"ל אגודת ישראל "גנב את הכספים של המפלגה", מנגד בחסידות גור טוענים כי זו מפלגה עצמאית חדשה, אשר "אינה כפופה עוד למוסדות התנועה ולמרותה של מועצת גדולי התורה שליט"א" (פוליטי, חרדים)

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