מבזקים נוספים
וינטר בהאשמה חמורה: "בתקופת איזנקוט צה"ל פיברק נתונים כדי להימנע מתקיפה בעזה"
בכנס פעילים של מפלגת "עמך ישראל", האשים עופר וינטר את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט כי בתקופת כהונתו צה"ל פיברק נתונים ושיקר לדרג המדיני במטרה להימנע מפעולה צבאית ברצועת עזה (פוליטי)יוני גבאי
חילופי מהלומות בין פרוש לגור: קרב האשמות חריף בעקבות הקמת המפלגה החדשה
ערב ראש השנה לא מונע קרב האשמות חריף בין הבכירים באגודת ישראל לבין שלומי אמונים, זאת בעקבות פתיחת המפלגה החדשה של פרוש ושטארק | בכיר באגודת ישראל טוען כי מזכ"ל אגודת ישראל "גנב את הכספים של המפלגה", מנגד בחסידות גור טוענים כי זו מפלגה עצמאית חדשה, אשר "אינה כפופה עוד למוסדות התנועה ולמרותה של מועצת גדולי התורה שליט"א" (פוליטי, חרדים)חנני ברייטקופף
חמאס מגיב לסנקציות בריטיות על מוצרי התנחלויות: "צעד נכון אך לא מספיק"
חמאס הגיב להטלת סנקציות בריטיות ומדינות נוספות על סחורות המיובאות מהתנחלויות בגדה המערבית. הארגון כינה זאת "צעד חשוב בכיוון הנכון, אך אינו מספיק". חמאס גם התייחס לשימוש של שר החוץ הבריטי במונח "טיהור אתני" לתיאור פעולות המתנחלים, וכינה זאת "צעד חשוב בכיוון הנכון, אך אינו מספק".קובי אטינגר
סערת ההדסים במושב בית עוזיאל; בית הדין יכריע סופית אחרי החגים
לאחר תקופה ממושכת על סכסוך משפטי בעניין גידול "הדסי רש"י" במושב בית עוזיאל, הורה בית הדין בראשות הגר"א דביר לבעלי הקרקע לרשום את כל ההכנסות וההוצאות ממכירת ההדסים בחג הקרוב | הנתונים ישמשו לדיון מיוחד שייערך לאחר החגים | הסיפור המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
כשהמשפיע החסידי פצח בשירת "אוחילה לאל" בישיבה הספרדית | תיעוד וסיקור
אווירת אלול מרוממת בישיבת "אור התלמוד": המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הגיע לשיחת התעוררות מיוחדת • במהלך הדרשה פצח בשירת "אוחילה לאל" נרגשת עם מאות הבחורים ועורר על סגולת אמירת התהילים בראש השנה לזיווגים וישועות (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
"זה שקר גמור" - מנהיג הציבור החרדי הגר"ד לנדו הודף את הטענות, 'אגודה' מתפרקת | מעייריב
גפני ומקלב נפרדים מהכנסת | המאמר החריג ביתד נאמן, הסרטון - והכחשה | המפץ הגדול באגודה: סיעה חדשה - חומת תורת ישראל | ח"כ ארז מלול בעימות פומבי עם מוטי לייטנר: "אין לך רבנים" | בדיוק כמו לפני הטבח - הגר"מ שטרנבוך פרץ בבכי (מעייריב)איצלה כץ