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"שיקר לדרג המדיני"

וינטר בהאשמה חמורה: "בתקופת איזנקוט צה"ל פיברק נתונים כדי להימנע מתקיפה בעזה"

בכנס פעילים של מפלגת "עמך ישראל", האשים עופר וינטר את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט כי בתקופת כהונתו צה"ל פיברק נתונים ושיקר לדרג המדיני במטרה להימנע מפעולה צבאית ברצועת עזה (פוליטי)

1תגובות

בטקס של מפלגת "עמך ישראל" טען יושב ראש המפלגה עופר וינטר כי "כשאיזנקוט היה רמטכ"ל, פיברק נתונים ושיקר לדרג המדיני כדי להימנע מפעולה ב". וינטר תיאר יום שישי שבו התקיימו הפרות סדר בגבול, וטען כי הודעת דובר צה"ל שפורסמה באותו יום לא שיקפה את חומרת האירועים.

לדבריו, "באחד מימי השישי, שכרגיל היו בו הפרות סדר על הגדר, יוצאת הודעה של דובר צה"ל לתקשורת: 'זה היה יום השישי השקט ביותר מזה שלושה חודשים'. בערב, כשאני מסכם את הנתונים, אני רואה שזה בדיוק הפוך. זה היה יום השישי החמור ביותר מזה שלושה חודשים", סיפר.

לדבריו, הפער בין ההודעה לבין הנתונים שנחשף אליהם לא היה מקרי, אלא נועד להשפיע על קבלת ההחלטות בדרג המדיני. "אתם מבינים את הטירוף? לשקר לדרג המדיני, לסדר את המציאות כפי שנוח - הכל כדי להימנע מתקיפה צבאית בעזה", אמר.

מטעמו של איזנקוט טרם יצאה תגובה לטענות הקשות.
צה"לרצועת עזהגדי איזנקוטעופר וינטרעמך ישראל

1 תגובות

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למה שתק וינטר עד היום ??! או שזו עלילת שווא ??
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