רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בראש העין

מבזקים נוספים
צעיר בן 17 נפצע קשה באירוע אלימות באשדוד
צעיר בן 17 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב מבצע ברק באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום והוא פונה לבית חולים במצב קשה.קובי רוזן
סופית: מפקד חטיבת רפיח חוסל בסיכול ממוקד בחאן יונס
צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, יעד התקיפה: מפקד חטיבת רפיח בארגון | מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים ו-14 פצועים במהלך התקיפה באזור ח'אן יונס | בישראל מתחזקת ההערכה שחוסל (צבא)כיכר השבת
העזתי מבטיח: נחטוף את נתניהו ונעשה לכם שבעה באוקטובר חדש | צפו
בשידור חי בטיקטוק שוחח כתב ׳כיכר השבת׳ משה אריה עם צעיר מעזה שאיים בטבח נוסף בישראל | לדבריו הפעם המתקפה תגיע מיהודה ושומרון | בהמשך איים לחטוף את ראש הממשלה נתניהו וטען כי השתתף בחטיפת ישראלית בשבעה באוקטובר | כשנשאל על חמאס ברצועה הצהיר: ״כל החבר'ה בעזה כולנו חמאסניקים״ | צפו (כיכר השבת)משה אריה
בדרום רצועת עזה: צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפה ממוקדת את מפקד חטיבת רפיח
צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, יעד התקיפה: מפקד חטיבת רפיח בארגון | מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים ו-14 פצועים במהלך התקיפה באזור ח'אן יונס | בישראל מתחזקת ההערכה שחוסל (צבא)כיכר השבת
צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר בחמאס בדרום רצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו לפני זמן קצר מחבל בכיר בארגון חמאס בדרום רצועת עזה. ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות השב"כ ציינה כי פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.כיכר השבת
המרד בעיריית בני ברק: ועד העובדים מתקומם נגד הקיצוצים
ברקע צעדי ההתייעלות ודרישות משרד הפנים: ועד עובדי העירייה יוצא נגד ההנחיות החדשות ומתריע מפני פגיעה בתנאי העובדים • הקיצוץ בשעות הנוספות, ההגבלות על העבודה בימי שישי והידוק הפיקוח על הנוכחות • וגם - הזעם בקרב העובדים שהגיע עד ל”כיכר השבת”: “בסוף מי שנפגע הם העובדים מן השורה" (חרדים)קובי ישראל
צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר בחמאס בדרום רצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו לפני זמן קצר מחבל בכיר בארגון חמאס בדרום רצועת עזה. ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות השב"כ ציינה כי פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.ב. ניסני