במה שנראה כרצף חיסולים מוצלח בסייעתא דשמיא, צה"ל ושב"כ אישרו כי חיסלו הערב (שלישי) את מח"ט רפיח בחמאס נאיל אבו עביד, וציינו כי שימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור.

לפי ההודעה, הוא מונה לאחר חיסול מוחמד שבאנה, וקודם לכן מילא שורת תפקידים: סגן מפקד חטיבת רפיח ומפקד גדוד תל סולטאן ויבנא. במסגרת תפקידו היה אחראי על ניהול פעילות מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי המדינה. בנוסף, פעל לשיקום בניין הכוח של החטיבה, שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה.

בעזה דיווחו כי בתקיפה שני הרוגים בהם ילדה בת 8 ו-14 נפצעו בשלוש תקיפות לעבר אוהלי עקורים במערב ח'אן יונס. על פי הדיווחים בעזה, שני אוהלים שצמודים זה לזה הותקפו סמוך לשער של מחנה א-סומוד שבמערב ח'אן יונס. הפיצוץ הראשון נגרם מכטב"ם מתאבד, ולאחריו נורו שני טילים מכלי טיס לעבר המקום.

אבו עביד נחשב לאיש החזק ביותר בחמאס עזה ומי שפיקד על הארגון אחרי חיסול מוחמד סינוואר וכן אחרי חיסול קודמו בתפקיד מוחמד שבאנה. קודמו בתפקיד מוחמד שבאנה חוסל ביוני 2025 בתקיפה בחאן יונס, לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר.