 דלג לתוכן הראשי
כן יאבדו

בדרום רצועת עזה: צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפה ממוקדת את מפקד חטיבת רפיח

צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, יעד התקיפה: מפקד חטיבת רפיח בארגון | מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים ו-14 פצועים במהלך התקיפה באזור ח'אן יונס | בישראל מאשרים: חוסל (צבא)

1תגובות
המח"ט המחוסל

במה שנראה כרצף חיסולים מוצלח בסייעתא דשמיא, ושב"כ אישרו כי חיסלו הערב (שלישי) את מח"ט רפיח ב נאיל אבו עביד, וציינו כי שימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור.

לפי ההודעה, הוא מונה לאחר חיסול מוחמד שבאנה, וקודם לכן מילא שורת תפקידים: סגן מפקד חטיבת רפיח ומפקד גדוד תל סולטאן ויבנא. במסגרת תפקידו היה אחראי על ניהול פעילות מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי המדינה. בנוסף, פעל לשיקום בניין הכוח של החטיבה, שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה.

ב דיווחו כי בתקיפה שני הרוגים בהם ילדה בת 8 ו-14 נפצעו בשלוש תקיפות לעבר אוהלי עקורים במערב ח'אן יונס. על פי הדיווחים בעזה, שני אוהלים שצמודים זה לזה הותקפו סמוך לשער של מחנה א-סומוד שבמערב ח'אן יונס. הפיצוץ הראשון נגרם מכטב"ם מתאבד, ולאחריו נורו שני טילים מכלי טיס לעבר המקום.

אבו עביד נחשב לאיש החזק ביותר בחמאס עזה ומי שפיקד על הארגון אחרי חיסול מוחמד סינוואר וכן אחרי חיסול קודמו בתפקיד מוחמד שבאנה. קודמו בתפקיד מוחמד שבאנה חוסל ביוני 2025 בתקיפה בחאן יונס, לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר.

סופית - חוסל (צילום: דובר צה"ל)

ראש הממשלה בנימין נתניהו צייץ לאחר החיסול וכתב בקצרה: "שום מחבל אינו חסין, וחמאס לא יהיה בעזה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לחיסול ואמר כי "המדיניות שאותה ראש הממשלה ואני מובילים, ושצה"ל מבצע באופן המקצועי והראוי ביותר, ברורה: מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי מעורבים - וזאת בניגוד לעלילת הדם אותה העלילו יוצרי הסרט נז"א על חיילינו הגיבורים. שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה".

בימים האחרונים נראה כי קצב הסיכולים הולך וגדל, כאשר השב"כ הצליח להגיע בימים האחרונים אל מח"ט חאן יונס בחמאס, מוחמד יאזורי (אבו אלהית'ם), וחיסל אותו כאשר היה יחד עם מפקד פלוגה ומחבל נוסף.

אתמול ביצע צה"ל חמישה סיכולים, כאשר אחד המחוסלים היה מפקד גדוד ג'בליה. בהודעה שפרסמו צה"ל והשב"כ נאמר בין היתר כי "צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה במהלך הלילה וחיסלו את המחבל אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.
צה"לחמאסשב"כרצועת עזהרפיח

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חיסולים זה נחמד ותו לא
יוד

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר