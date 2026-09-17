הולכת רגל כבת 80 נפגעה מרכב ברחובות - מצבה בינוני

מבזקים נוספים
תיעוד דוחה: זה לא נחל זה ביוב | נתניהו וראש השב"כ באיום משותף
טרגדיה כפולה בבני ברק ובקרית ים • איומי נתניהו וראש השב"כ על מחבלי השבעה באוקטובר • מסתערבי הגדעונים נטרלו מבוקש בלב בלאטה • התיעוד מהכלא שמסעיר את משפט רצח בניהו רזי • המפגע הבלתי נסבל: עשרות קילומטרים של ביוב מרמאללה • דיווח בארה"ב: חשש מריגול סיני סביב עסקת מטוסי החמקן לסעודיה • והתיעוד הקיצוני מאשדוד - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
הולכת רגל בת 88 נפגעה קשה מרכב ברחובות
אישה בת 88 נפגעה קשה מרכב ברחוב שמעון פרס ברחובות. התאונה אירעה בשעה 19:30. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים קפלן במצב קשה, כשהיא מעורפלת הכרה עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
שר ההגנה הפקיסטני: נגן על סעודיה והמקומות הקדושים בכל מחיר
שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה אסיף, הצהיר כי ארצו מחויבת להגן על סעודיה גם ללא הסכם הגנה רשמי. "אם סעודיה מותקפת, ובמיוחד אם המקומות הקדושים לנו מותקפים, אנו מחויבים מכוח ברית נצחית להגן עליהם", אמר. אסיף הדגיש: "ההגנה על הכעבה ועל מכה היא חובה דתית המוטלת עלינו".קובי אטינגר
ה"ג'וב" החדש של גפני | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
מי דואג לאייכלר? | הסולחה בין המפיק והשף | דרמה בצילומי הכפרות של יוסי עבדו | הגוי תיעד את שירי הרגש באומן | דרעי והראש"ל במסוק | המועמד הטרי מתברך מהמנהיג | גודי סילמן בקומזיץ | הרב שהתחבק עם נתניהו | סורוצקין בשיעור חיזוק | מני הולנדר מדהים את השוטרים באוקראינה | משה בן משה מתברך | מגיש הטלוויזיה ששומע את שטיינמץ | השיר החדש של שוקי סלומון | מה ליפא איבד באומן? | פריד עם כומתה צבאית | בוסו מתחזן | מי הכתיר את יעקב אשר לשר השיכון? | הח"כ שרוכב על קורקינט | יואלי דיקמן שר "תנינים" לבן גביר | יעקב ברדוגו רוקד | השרה שהצטערה על הדחת מקלב וגפני | "ימים" לנשיא הרצוג | עופר וינטר חזן בסליחות | המסר של אביב אלוש | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)כיכר השבת
משרד הבריאות: זיהום חמור ב-10 נחלים בצפון - אסור להיכנס למים
משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני כניסה ל-10 נחלים בצפון בשל תוצאות חריגות בבדיקות מים שבוצעו ב-16 בספטמבר. הנחלים שבהם נמצא זיהום חמור: חצבאני, ירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, זויתן, זאכי, אל על, צלמון וכזיב. בבדיקות נמצאו רמות גבוהות של חיידקים צואתיים החורגות מהמלצות המשרד. הכניסה לנחלים אלו עלולה להוות סכנה בריאותית עד שתתקבלנה תוצאות תקינות. המשרד ממשיך בדיגום ובמעקב.יוסי נכטיגל
מל"ט של חיל האוויר נפל בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה
כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר נפל היום (חמישי) בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה טכנית. כוחות חיל הים אספו את המל"ט. צה"ל מדגיש כי אין חשש לדליפת מידע, והאירוע נמצא בחקירה.ב. ניסני
וֶאֱמֶת וְשָׁלוֹם אֱהָבוּ: שמחה בנדבורנה – האחים האדמו"רים ייפגשו לאחר שנות נתק
התרגשות בחצרות הקודש לבית נדבורנה, לאחר כמה שנות נתק, האחים האדמו"רים ייפגשו הערב במעון אמם הרבנית תליט"א | הפגישה מתקיימת לאחר חנוכת בית המדרש החדש בבירה וסיום המחלוקת על ענייני הנדל"ן | החסידים מציינים בסיפוק: "מעולם לא גלש לשפלות" | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים