במהלך טקס השקת קמפיין מפלגת הליכוד הערב (חמישי), שר התקשורת שלמה קרעי מציב את מטרות המפלגה, מצהיר מה יקרה באם השלטון ייפול לידי השמאל, ולא מוותר על עקיצה לעופר וינטר - "הוא התקווה של קפלן".

בראיון ל'כיכר השבת' אומר קרעי על השקת הקמפיין כי "תנועת הליכוד היא עמוד השדרה של המחנה הלאומי, להצלת מדינת ישראל. לשמור על מדינת ישראל שלא חלילה תיפול בידיים של יאיר גולן, מנסור עבאס ואחמד טיבי".

לדבריו, "זה הערב של השקת הקמפיין של הליכוד בראשות נתניהו, וזה לשמירה על מדינה יהודית ודמוקרטית. זה מה שעומד היום, מונח על כף המאזניים: מדינה יהודית ודמוקרטית, או מדינת כל אזרחיה שבה יכתירו את בג"ץ להיות כאן שליט-על, ואיזנקוט, יאיר גולן ומנסור עבאס יקימו כאן ממשלה. זה מה שמונח על כף המאזניים".

בהתייחסו לכך שבג"ץ פסל היום את ההוראה שלא לדווח מהקלפי, ואתמול הוא מנע את קיום הילולת מרן, קרעי אינו בורר במילים ותוקף חזיתית את מערכת המשפט, שלדבריו "מנסה לטרוף את הפתקים בקלפי".

לדבריו, "השופטים מבינים שבמהות הם לא יכולים לנצח אותנו - רוב העם איתנו. הם מנסים לפגוע בטכני. במערכות בחירות קודמות הם הגישו כתב אישום נגד ראש הממשלה דקה לפני הבחירות, ניסו לטרוף את הפתקים בקלפי, ולא עבד להם. ובמערכת הזו הם הבינו שרק בטכני, רק במנגנון, הם יכולים לנסות לפגוע".

על איסור השימוש במערכת האלקטור אמר כי "הם למנוע מאיתנו להריץ אותם לקלפי, להזכיר להם שחשוב ללכת לקלפי. אבל העם שלנו לא טיפש, הוא רואה את הקולות. הוא מבין שמנסים כאן לפגוע בנו, בעם שלנו, כדי להמליך כאן את האחים המוסלמים".

קרעי היישיר מבט למצלמה ואמר: "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". אני אומר לבג"ץ: על אפכם ועל חמתכם הציבור ירוץ לקלפי. לא נצטרך להמריץ אותו דרך אלקטור - אתם המרצתם אותו היום הזה".

על העלייה בסקרים אמר קרעי כי הוא "מעדיף שהיריבים שלי יתבשמו מהסקרים, ואנחנו בעזרת השם נתבשם מתוצאות האמת. אנחנו עובדים מאוד קשה, אנחנו יודעים שכל מה שצריך זה שאנשים יצאו להצביע, זה הכול".

לדבריו, "אין בכלל שום מציאות אחרת, חשבונאית-מתמטית, שיכולה לגרום לציבור להפוך את עורו ולעבור בריבבותיו ובמאות אלפיו לצד השני שרוצה להקים כאן מדינה עם ממשלת האחים המוסלמים".

עוד אמר כי "המציאות היא שאנשים עדיין צריכים להבין את הבחירות הגורליות האלה ופשוט לצאת להצביע. אני חושב שבג"ץ עשה את זה היום. הוא הוכיח להם: תראו איך אנחנו נלחמים, תבינו שאנחנו במאבק על עתידה של המדינה הזו".

במענה לשאלה מה דעתו על מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר, קרעי תוקף חזיתית את וינטר שלטענתו "הוא התקווה של קפלן". לדבריו, "מבחינת קפלן, לא משנה אם הוא יעבור את אחוז החסימה או לא יעבור, זה win-win. אם הוא לא עובר – הוא מבזבז קולות לימין, ורק לימין".

לאענת קרעי, "אם הוא יעבור במקרה את אחוז החסימה, לא מובטח שהוא ילך איתנו. יש סיכוי לא רע, והוא רמז את זה יותר מפעם אחת, והכוורת שלו מעידה על כך – שליברמן יותר חשוב לו. אז הוא מנסה עכשיו לפזר ערפל, לפזר מסך עשן. אבל רוב הסיכויים: או שהוא מבזבז קולות שיילכו לאיבוד, או שהוא ייקח קולות שיעברו איתו לגוש שיחרים חלקים מגוש הימין".

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