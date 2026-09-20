פצוע פיגוע הירי בנווה צוף נפטר — סריקות נרחבות אחר המחבל

מבזקים נוספים
כוחות הביטחון עצרו את מחבל הפיגוע בנווה צוף
כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל עצרו את המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף. המחבל אותר בבית חולים ברמאללה לאחר שפינה את עצמו לשם. כוחות צה"ל בהכוונת שב"כ וגורמי המודיעין במחוז שומרון ויהודה במשטרה עצרו אותו בבית החולים. המחבל יועבר לחקירת שב"כ ומשטרת ישראל. בעקבות הפיגוע הוקפצו כוחות גדולים של מחוז שומרון ויהודה, שב"כ וצה"ל שערכו מרדף.קובי רוזן
נעצר המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף
לוחמי דובדבן בהכוונת השב"כ עצרו את המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף שבחטיבת בנימין. דקות לאחר הירי, גשש החטיבה שפעל סמוך למקום ירה לעבר המחבל שנפצע ונמלט. לוחמי דובדבן לכדו את המחבל לאחר שברח לבית חולים סמוך למקום הפיגוע.ב. ניסני
לוחמי דובדבן עצרו את המחבל מפיגוע הירי במעיין
לוחמי יחידת דובדבן עצרו את המחבל שביצע את פיגוע הירי במעיין שבבנימין, בו נהרג ישראלי. המחבל נתפס בבית חולים ברמאללה.כיכר השבת
נהרג בפיגוע ירי במעיין ליד נווה צוף — מצוד אחר המחבל
נקבע מותו של אדם שנפצע אנוש בפיגוע ירי במעיין סמוך למושב נווה צוף. כוחות הביטחון ממשיכים במצוד אחר המחבל.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני בתאונה בבאר שבע
רוכב אופנוע בן 25 נפצע במצב בינוני בתאונה בשדרות שז"ר בבאר שבע. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בשל חבלה בבטן ופינו אותו לבית החולים סורוקה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 13:18.קובי רוזן
משרד הבריאות עוצר שימוש באצווה של סימילאק בבתי חולים
משרד הבריאות הורה לעצור את השימוש באצווה אחת של תרכובת סימילאק המיועדת לבתי חולים בלבד, בעקבות תלונה נקודתית שהתקבלה אתמול בערב. מדובר באצווה 89203N201 (מוטבעת בתחתית הבקבוק) שאינה נמכרת באופן קמעונאי ברשתות השיווק. בשלב זה מדובר בתלונה בודדת וללא דיווחים על מצב רפואי. חברת אבוט פועלת לאספקת אצווה חלופית לבתי החולים. ההנחיה מתייחסת לאצווה זו בלבד ואין מגבלה על אצוות אחרות של סימילאק.יוסי נכטיגל
נקבע מותו של פצוע פיגוע הירי במעיין
נקבע מותו של הפצוע בפיגוע הירי שאירע באזור מעיין שבבנימין.כיכר השבת
"כל שנייה ביום הזה היא הזדמנות" | הראש"ל הגר"ש עמאר בשיחה ליום כיפור
כשהוא לבוש בגלימה ובצנפת הלבנה המיוחדת ליום הכיפורים, העניק הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שיחה מרוממת לקראת יום הדין • על כוחן של תפילות משה רבינו, חובת הפשפוש במעשים, והמעלה הכי גדולה: למחול ולסלוח בלב שלם • "כל המעביר על מדותיו – מוחלין לו" | צפו (חרדים)ישי כהן