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מבזקכיכר השבת

פצוע מירי סמוך לנווה צוף — משטרה במרדף אחר המחבל

דווח על פצוע מירי סמוך לנווה צוף שבאזור בנימין. כוחות מחוז שומרון ויהודה נמצאים בזירה והחלו במרדף אחר המחבל. מפקד המחוז ומפקד מרחב שומרון בדרכם לזירת הפיגוע.

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13:09

נקבע מותו של פצוע פיגוע הירי במעיין

נקבע מותו של הפצוע בפיגוע הירי שאירע באזור מעיין שבבנימין.

כיכר השבת
13:02

"כל שנייה ביום הזה היא הזדמנות" | הראש"ל הגר"ש עמאר בשיחה ליום כיפור

כשהוא לבוש בגלימה ובצנפת הלבנה המיוחדת ליום הכיפורים, העניק הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שיחה מרוממת לקראת יום הדין • על כוחן של תפילות משה רבינו, חובת הפשפוש במעשים, והמעלה הכי גדולה: למחול ולסלוח בלב שלם • "כל המעביר על מדותיו – מוחלין לו" | צפו (חרדים)

ישי כהן
13:01

חיסול מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה בחטיבת מנשה

כוחות צה"ל חיסלו מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד כוחות הפועלים במרחב גנים שבחטיבת מנשה. לכוחות הביטחון אין נפגעים.

ב. ניסני
12:05

חשד לפיגוע ירי באזור נווה צוף בבנימין

דווח על חשד לפיגוע ירי באזור היישוב נווה צוף שבבנימין. כוחות ביטחון פועלים במקום.

כיכר השבת
12:04

דיווח: אזרחים זרים פרו-פלסטינים הגיעו עם ציוד לצפון בקעת הירדן

ערוצים פלסטינים מדווחים כי אזרחים זרים פרו-פלסטינים הגיעו ערב יום הכיפורים עם ציוד לאזור ראס אלאחמר בצפון בקעת הירדן, צפונית למושב בקעות. מדובר במוקד חיכוך פוטנציאלי באזור.

קובי אטינגר
12:04

פיגוע ירי בנווה צוף - צה"ל במרדף אחר המחבל

צה"ל פתח במרדף אחר מחבל בעקבות דיווח על פיגוע ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין. כוחות רבים של צה"ל מבצעים חסימות במרחב ומנהלים מרדף אחר המחבל.

ב. ניסני
11:42

מחבל ירה מתוך רכב על טובלים במעיין בערב יום כיפור; יהודי נפצע קשה

דיווח ראשוני על ירי לעבר אזרחים במעיין עין רעייה • פצוע קשה מחוסר הכרה במקום | המחבל נמלט מהזירה וכוחות צה"ל פועלים במקום  (צבא וביטחון)

ב. ניסני
11:36

פיגוע ירי במעין נווה צוף; דיווח על נפגעים במקום

דובר צה"ל: ראשוני: התקבל דיווח על ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין, הפרטים בבדיקה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה

ב. ניסני
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