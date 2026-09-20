פצוע מירי סמוך לנווה צוף — משטרה במרדף אחר המחבל

כשהוא לבוש בגלימה ובצנפת הלבנה המיוחדת ליום הכיפורים, העניק הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שיחה מרוממת לקראת יום הדין • על כוחן של תפילות משה רבינו, חובת הפשפוש במעשים, והמעלה הכי גדולה: למחול ולסלוח בלב שלם • "כל המעביר על מדותיו – מוחלין לו" | צפו (חרדים)

ישי כהן