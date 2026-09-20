פיגוע ירי בנווה צוף - צה"ל במרדף אחר המחבל

מבזקים נוספים
מחבל ירה מתוך רכב על טובלים במעיין בערב יום כיפור; יהודי נפצע קשה
דיווח ראשוני על ירי לעבר אזרחים במעיין עין רעייה • פצוע קשה מחוסר הכרה במקום | המחבל נמלט מהזירה וכוחות צה"ל פועלים במקום (צבא וביטחון)ב. ניסני
פיגוע ירי במעין נווה צוף; דיווח על נפגעים במקום
דובר צה"ל: ראשוני: התקבל דיווח על ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין, הפרטים בבדיקה. כוחות צה"ל קפצו לנקודהב. ניסני
בלב טהרן: המעמד המרגש של הסליחות האחרונות בערב הצום
רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי הוביל את מעמד הסליחות האחרון • בית הכנסת יוסף אבאד בטהרן היה גדוש במתפללים | התיעוד המיוחד מלב הבירה האיראנית (חרדים)איציק אוחנה
גבר בן 62 נפצע בינוני באירוע אלימות באום אל פחם
גבר בן 62 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות באום אל פחם. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בשל פציעה חודרת ופינו אותו לבית החולים העמק. הדיווח התקבל במוקד 101 במרחב גלבוע בשעה 10:49.קובי רוזן
נעדר בירושלים, אולי נסע למירון: חיפושים אחרי חרדי שלא נראה כבר חודשיים
יהודה ספרקה בן 24 נראה לאחרונה ברחוב שערי חסד בירושלים • ייתכן ונסע לצפון הארץ | המשטרה קוראת לכל מי שיודע על מקום הימצאותו לדווח (משטרה)כיכר השבת
תיעוד מטריד: מחבלים חצו את הקו הצהוב והגיעו עד לעמדות צה"ל
שני אירועים חריגים ברצועה: חשודים חצו את המרחב המאובטח והתקרבו מאות מטרים לעמדות • צה"ל: באירוע אחד החשוד נעצר, בשני חוסל | הערכה: חמאס בוחן את קווי ההגנה (צבא וביטחון)כיכר השבת
צה"ל בכוננות מוגברת: היערכות חריגה לקראת יום הכיפורים בכל החזיתות | תמונת מצב עדכנית
כוחות הביטחון השלימו היערכות מבצעית נרחבת בכל הגזרות, מחשש להתלקחות ביטחונית במהלך יום צום כיפור • עיבוי משמעותי של כוחות לוחמים וביטול חופשות, בכל הגזרות | הכוננות המחמירה ביותר מזה שנים | תמונת מצב (צבא וביטחון)ב. ניסני
טראמפ נמלט מקמפ דייוויד אחרי תקרית אווירית | ארה"ב באזהרת מסע חריגה
נשיא ארה"ב קיצר את שהותו במעון הנופש בעקבות חדירת כלי טיס למרחב האווירי המוגבל • במקביל: החות'ים תקפו לראשונה מאז ההסלמה את הבירה הסעודית ריאד | דרמה ביטחונית (בעולם)יוסי נכטיגל