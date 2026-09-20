מבזקים נוספים
פצוע מירי סמוך לנווה צוף — משטרה במרדף אחר המחבל
דווח על פצוע מירי סמוך לנווה צוף שבאזור בנימין. כוחות מחוז שומרון ויהודה נמצאים בזירה והחלו במרדף אחר המחבל. מפקד המחוז ומפקד מרחב שומרון בדרכם לזירת הפיגוע.קובי רוזן
חשד לפיגוע ירי באזור נווה צוף בבנימין
דווח על חשד לפיגוע ירי באזור היישוב נווה צוף שבבנימין. כוחות ביטחון פועלים במקום.כיכר השבת
פיגוע ירי בנווה צוף - צה"ל במרדף אחר המחבל
צה"ל פתח במרדף אחר מחבל בעקבות דיווח על פיגוע ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין. כוחות רבים של צה"ל מבצעים חסימות במרחב ומנהלים מרדף אחר המחבל.ב. ניסני
מחבל ירה מתוך רכב על טובלים במעיין בערב יום כיפור; יהודי נפצע קשה
דיווח ראשוני על ירי לעבר אזרחים במעיין עין רעייה • פצוע קשה מחוסר הכרה במקום | המחבל נמלט מהזירה וכוחות צה"ל פועלים במקום (צבא וביטחון)ב. ניסני
פיגוע ירי במעין נווה צוף; דיווח על נפגעים במקום
דובר צה"ל: ראשוני: התקבל דיווח על ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין, הפרטים בבדיקה. כוחות צה"ל קפצו לנקודהב. ניסני
בלב טהרן: המעמד המרגש של הסליחות האחרונות בערב הצום
רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי הוביל את מעמד הסליחות האחרון • בית הכנסת יוסף אבאד בטהרן היה גדוש במתפללים | התיעוד המיוחד מלב הבירה האיראנית (חרדים)איציק אוחנה
גבר בן 62 נפצע בינוני באירוע אלימות באום אל פחם
גבר בן 62 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות באום אל פחם. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בשל פציעה חודרת ופינו אותו לבית החולים העמק. הדיווח התקבל במוקד 101 במרחב גלבוע בשעה 10:49.קובי רוזן
נעדר בירושלים, אולי נסע למירון: חיפושים אחרי חרדי שלא נראה כבר חודשיים
יהודה ספרקה בן 24 נראה לאחרונה ברחוב שערי חסד בירושלים • ייתכן ונסע לצפון הארץ | המשטרה קוראת לכל מי שיודע על מקום הימצאותו לדווח (משטרה)כיכר השבת