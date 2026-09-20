כוחות הביטחון עצרו את מחבל הפיגוע בנווה צוף

משרד הבריאות הורה לעצור את השימוש באצווה אחת של תרכובת סימילאק המיועדת לבתי חולים בלבד, בעקבות תלונה נקודתית שהתקבלה אתמול בערב. מדובר באצווה 89203N201 (מוטבעת בתחתית הבקבוק) שאינה נמכרת באופן קמעונאי ברשתות השיווק. בשלב זה מדובר בתלונה בודדת וללא דיווחים על מצב רפואי. חברת אבוט פועלת לאספקת אצווה חלופית לבתי החולים. ההנחיה מתייחסת לאצווה זו בלבד ואין מגבלה על אצוות אחרות של סימילאק.

יוסי נכטיגל