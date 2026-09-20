צה"ל חיסל את בציר אלברש, בנו של מנכ"ל משרד הבריאות של חמאס

מבזקים נוספים
הרמטכ"ל בזירת פיגוע נווה צוף: תגברנו כוחות ביום הכיפורים
הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיע לזירת פיגוע הירי במרחב נווה צוף והצהיר: "ערב יום הכיפורים תגברנו את הכוחות בשטח והעמדנו כוחות בכוננות להזנקה מיידית". זמיר הוסיף כי צה"ל בדריכות גבוהה ופרוס בכוחות מתוגברים בכלל הגזרות גם במהלך הצום. "המשימה שלנו ברורה ונמשכת - לסכל טרור, לפעול בנחישות מול כל איום ולהגן על אזרחי מדינת ישראל".ב. ניסני
גבר בן 25 נפצע בינוני בהתהפכות רכב בין ניר צבי ללוד
גבר בן 25 נפצע במצב בינוני בהתהפכות רכב בדרך גישה בין ניר צבי ללוד. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בשל חבלות בגפיים ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא. הדיווח התקבל במוקד 101 במרחב איילון בשעה 14:52.קובי רוזן
כוחות הביטחון עצרו את מחבל הפיגוע בנווה צוף
כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל עצרו את המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף. המחבל אותר בבית חולים ברמאללה לאחר שפינה את עצמו לשם. כוחות צה"ל בהכוונת שב"כ וגורמי המודיעין במחוז שומרון ויהודה במשטרה עצרו אותו בבית החולים. המחבל יועבר לחקירת שב"כ ומשטרת ישראל. בעקבות הפיגוע הוקפצו כוחות גדולים של מחוז שומרון ויהודה, שב"כ וצה"ל שערכו מרדף.קובי רוזן
נעצר המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף
לוחמי דובדבן בהכוונת השב"כ עצרו את המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף שבחטיבת בנימין. דקות לאחר הירי, גשש החטיבה שפעל סמוך למקום ירה לעבר המחבל שנפצע ונמלט. לוחמי דובדבן לכדו את המחבל לאחר שברח לבית חולים סמוך למקום הפיגוע.ב. ניסני
לוחמי דובדבן עצרו את המחבל מפיגוע הירי במעיין
לוחמי יחידת דובדבן עצרו את המחבל שביצע את פיגוע הירי במעיין שבבנימין, בו נהרג ישראלי. המחבל נתפס בבית חולים ברמאללה.כיכר השבת
נהרג בפיגוע ירי במעיין ליד נווה צוף — מצוד אחר המחבל
נקבע מותו של אדם שנפצע אנוש בפיגוע ירי במעיין סמוך למושב נווה צוף. כוחות הביטחון ממשיכים במצוד אחר המחבל.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני בתאונה בבאר שבע
רוכב אופנוע בן 25 נפצע במצב בינוני בתאונה בשדרות שז"ר בבאר שבע. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בשל חבלה בבטן ופינו אותו לבית החולים סורוקה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 13:18.קובי רוזן
פצוע פיגוע הירי בנווה צוף נפטר — סריקות נרחבות אחר המחבל
אזרח ישראלי בשנות ה-30 שנפצע מירי סמוך לנווה צוף בבנימין נפטר מפצעיו בבית החולים. כוחות משטרה וצה"ל עורכים סריקות נרחבות במרחב באמצעות מסוק משטרתי ורחפנים במטרה לאתר את המחבל. שוטרי הזיהוי הפלילי אוספים ראיות בזירה. בעקבות הפיגוע נחסמו לתנועה הכביש בין עופרים לחלמיש והכביש בין חלמיש לביר-זית. מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י ומפקד מרחב שומרון נצ"מ אבי כהן מקיימים הערכת מצב בזירה.קובי רוזן