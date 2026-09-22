רוכב אופניים חשמליים נפצע בינוני בתאונה באשדוד

מבזקים נוספים
"חילצנו את כל החטופים חיים ומתים, אף אחד לא חשב שנצליח, אנשים רקדו ברחובות"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח כעת את נאומו בעצרת השנתית של האו"ם | הנשיא צפוי להתייחס להאשמה של האו"ם סביב המלחמה באיראן, המצב במצרי הורמוז וסוגיות מדיניות בוערות | צפו בשידור החי (בעולם)כיכר השבת
"יש לי החלטה קשה לקבל כעת, להשמיד את איראן ולשלוח אותה לגיהינום - או שיהיה הסכם"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח כעת את נאומו בעצרת השנתית של האו"ם | הנשיא צפוי להתייחס להאשמה של האו"ם סביב המלחמה באיראן, המצב במצרי הורמוז וסוגיות מדיניות בוערות | צפו בשידור החי (בעולם)כיכר השבת
שידור חי | טראמפ באו"ם: "אני מקווה שאירופה יודעת שאיראן יכולה להגיע אליהם"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח כעת את נאומו בעצרת השנתית של האו"ם | הנשיא צפוי להתייחס להאשמה של האו"ם סביב המלחמה באיראן, המצב במצרי הורמוז וסוגיות מדיניות בוערות | צפו בשידור החי (בעולם)כיכר השבת
תיעוד קשה: נהג שלף סכין והכה באכזריות נהג אחר - ואז ניסה לשחד אותו
כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט נגד תושב בת ים בן 29, לאחר שתעדת מצלמות אבטחה תיעדו אותו תוקף באכזריות נהג אחר ברחוב יסוד המעלה בתל אביב בעקבות ויכוח תנועה סתמי. מכתב האישום עולה כי החשוד הכה את הנהג באגרופים ואף שלף סכין, ובהמשך ניסה לשחד אותו ולשכנע אותו שלא להגיש תלונה במשטרה (בארץ)קובי רוזן
שידור חי: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נואם כעת בעצרת הכללית של האו"ם
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח כעת את נאומו בעצרת השנתית של האו"ם | הנשיא צפוי להתייחס להאשמה של האו"ם סביב המלחמה באיראן, המצב במצרי הורמוז וסוגיות מדיניות בוערות | צפו בשידור החי (בעולם)כיכר השבת
עטורה במעשים טובים: הרבנית חנה רוטנברג ע"ה נפטרה לאחר מחלה קשה שסבלה בדומיה
ברוך דיין האמת: בשעות האחרונות נפטרה לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת חנה רוטנברג ע"ה, אשת הגאון רבי ישעיהו פינחס רוטנברג | המנוחה ע"ה הקדישה את חייה להנצחת גבורת השואה ולהרבצת תורה וחסד | סבלה ייסורים קשים בדומיה למען לא לצער את אמה הישישה תחי' | הלווייתה הערב בירושלים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
צרפת בהלם: שוטר נעצר בחשד שתכנן פיגוע טרור - ויצר נשק בתלת-ממד
שוטר בן 35 נעצר לאחר חקירה מאומצת של גורמי הביטחון | החשוד מזוהה עם אידיאולוגיה קיצונית של הימין הקיצוני | פשיטות חשפו רכיבי נשק שיוצרו במדפסת תלת-ממד (בעולם)כיכר השבת
רוכב אופניים כבן 30 נהרג בתאונה בצומת זכרון יעקב
גבר כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בצומת זכרון יעקב. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו פעולות החייאה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותו של רוכב האופניים עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן