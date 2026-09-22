רוכב אופניים חשמליים נפצע בינוני בתאונה באשדוד

כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט נגד תושב בת ים בן 29, לאחר שתעדת מצלמות אבטחה תיעדו אותו תוקף באכזריות נהג אחר ברחוב יסוד המעלה בתל אביב בעקבות ויכוח תנועה סתמי. מכתב האישום עולה כי החשוד הכה את הנהג באגרופים ואף שלף סכין, ובהמשך ניסה לשחד אותו ולשכנע אותו שלא להגיש תלונה במשטרה (בארץ)

קובי רוזן