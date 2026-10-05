ניסיון פיגוע דקירה בחוות חנניה: מחבל נוטרל על ידי תושבים

מבזקים נוספים
"השוטרים אמרו שאני מתכנן לרצוח את בתי" • תלונת השווא, היעלמות הבת הגדולה והטלטלה המשפחתית
זה החל בשישי בצהריים, כשהבת הבכורה נעלמה יחד עם אחותה הפעוטה | בזמן שההורים הפכו עולמות בחיפושים, הנערה הגיע למשטרה עם תלונת בלהות: "אבא מתכנן לרצוח את התינוקת" | העלילה קרסה תוך 12 דקות בלבד והאב שוחרר מיד | אך מאחורי הקלעים התבררה המלכודת – הסבא המתין בחוץ עם בגדים ואוכל, והבת נעלמה תחת חסותו | כעת, בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', חושף האב את הסיפור המלא - המלחמה על הבית, שיחת הטלפון מאישה זרה והמניפולציה שקרעה ילדה מהוריה (חרדים, בארץ)כיכר השבת
פועל בן 40 נפצע קשה בתאונת עבודה באתר בניה בבני ברק
גבר כבן 40 נפצע במצב קשה במהלך עבודתו באתר בניה ברחוב מצדה בבני ברק. הפועל מורדם ומונשם עם חבלת ראש, וצוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים בילינסון. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 15:29.קובי רוזן
פועל נפצע קשה ממקדחה חשמלית באתר בניה בבני ברק
פועל זר כבן 45 נפצע קשה באתר בניה ברחוב מצדה בבני ברק לאחר שנפגע בראשו ממקדחה חשמלית. צוותי איחוד הצלה מסרו כי הפועל שכב ללא הכרה בזירה, וקיבל טיפול רפואי שכלל חבישות וקיבועים. הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים איכילוב במצב קשה.קובי רוזן
שוחד וטובות הנאה: המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ראש העיר עכו לשעבר
סוף לחקירה בלהב 433: המשטרה מעבירה לפרקליטות את תיק החקירה נגד ראש עיריית עכו לשעבר עמיחי בן שלוש וסגנו, בחשד לשוחד בחירות, מרמה והבטחת משרות ציבוריות למקורבים בבחירות המקומיות (פשע ופלילים)דניאל הרץ
הפתעה אדירה במצר: סעודיה כבשה בחזרה את השטח האסטרטגי
כוחות תימניים נתמכי סעודיה והאמירויות השתלטו בחזרה על מצר בבל מנדב, במהלך דרמטי המסמן תפנית במלחמה מול החות'ים | 324 מטרות חות'יות הושמדו במבצע 'שחר תימן' | הדגל הדרומי הונף מעל המצר (בעולם)כיכר השבת
מחבל חמוש בסכין נוטרל על ידי אזרח ליד כפר רמון - צה"ל במרדף אחר מחבל נוסף
כוחות צה"ל הוקפצו למרחב הסמוך לכפר רמון שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח על הצתת רכב ושני מחבלים באזור. אחד המחבלים היה חמוש בסכין ונוטרל על ידי אזרח ישראלי. כוחות רבים של צה"ל מכתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר המחבל השני.ב. ניסני
פועל נפצע קשה בראשו ממקדחה באתר בנייה
פועל סיני בן 45 נפצע באורח קשה בראשו במהלך עבודתו באמצעות מקדחה חשמלית באתר בנייה ברחוב מצדה. כונני רפואה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים ופינו אותו לבית החולים.קובי ישראל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר