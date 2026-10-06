מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00

מבזקים נוספים
רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע: תלמד זכות על יהודי ותזכה לישועה מעל הטבע
רבי לוי יצחק מברדיטש'ב היה נקרא: "סנגורם של ישראל" כי היה מוצא בדרכים יצירתיות 'נקודת זכות' נקודת אור בכל יהודי, והיה מאיר את אורו של כל יהודי, עד שהקב"ה היה מתרצה לדבריו ומבטל גזרות. מאמר מיוחד ליום פטירתו החל היום (חסידים)ורד שאלתיאל
64 חייבי גיוס יצאו מהארץ: היועמ"שית דורשת חזרה דחופה למעצרים
בדיון מעקב שקיימה היועצת המשפטית לממשלה נחשף כי 64 חייבי גיוס יצאו מהארץ ונעצרו רק כששבו לישראל; במסמך נכתב כי האכיפה היזומה נעדרת זה זמן, ונדרשו צעדים של המשטרה הצבאית והפרקליטות (משפט)משה כהן
הליכוד חתם הסכם עודפים עם הציונות הדתית וזהות - עוצמה יהודית תוקפת
מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם הציונות הדתית וזהות • עוצמה יהודית טוענת: הליכוד מנסה להקטין אותנו כחלק מתכנון ממשלת אחדות עם איזנקוט (פוליטי)יוני גבאי
לאחר דיון חשאי; זו ההצעה של נשיא העליון ליאיר גולן
נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הציע ליו"ר הדמוקרטים למשוך את העתירה שעסקה באבטחתו, לאחר דיון במעמד צד אחד עם נציג השב"כ (משפט)משה כהן
המוות יפריד בינינו: טירוף היריות בחתונות באלג'יריה
סרטון שרץ ברשת חושף חגיגת חתונה שהפכה למטווח חסר מעצורים בלב הכביש. באלג'יריה קוראים לזה מסורת ה"אלבארוד" ורואים בזה הפגנת כוח ואומץ (חדשות בעולם)דני שפיץ
הזדמנות אחרונה: ההגרלה הגדולה נסגרת - וזה מה שמחכה לזוכים
מי יפתח את המעטפה ויגלה שהפעם זה שלו? ההגרלה הגדולה של איחוד הצלה מתקרבת לסיום - וזו ההזדמנות האחרונה להיכנסיוסי כץ
חוסל מפקד שטח בחמאס בתקיפה במערב עזה
בתקיפת כטב"ם במערב העיר עזה, ליד בית החולים שפאא', חוסל מחמד אליאזג'י (אבו מחסן), מפקד שטח בזרוע הצבאית של חמאס. מאז שעות הבוקר דווח על שני הרוגים ברצועה בשתי תקיפות כטב"ם.קובי אטינגר
"האיכות של 8200 לא קיימת שם": הילדה המחוננת שגילתה ש'הרווארד' היא דווקא ירידה ברמה
מדוע היא התאכזבה מהסטודנטים בהרווארד, מהו הסוד האפל שגילתה מאחורי מכונת התעמולה באוקספורד ובטיקטוק, ואיך הצליחה חברת כנסת אחת לזעזע את יסודות ארגון אונר"א? | בריאיון מרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, פותחת ד"ר עינת וילף את מאחורי הקלעים של מלחמת התודעה, ומסבירה למה למרות הכל - ישראל היא עדיין המקום המאושר בעולם • צפו (כיכר FM)אלי גוטהלף