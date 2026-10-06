מבצע השבת הישראלים מדובאי באמצעות רכבת אווירית של חברות התעופה הישראליות נמשך, וצפוי להסתיים ביום חמישי. הטיסות הראשונות מדובאי נחתו בישראל ביום שישי שעבר, ומאז פועל משרד התחבורה, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, להמשך השבת הישראלים ארצה במהירות ובבטחה.

עד כה שבו לישראל 7,415 נוסעים באמצעות חברת איתיחאד שיצאו מאבו דאבי לישראל וכן באמצעות טיסות מדובאי שבוצעו על ידי חברות התעופה הישראליות.

המאמצים להשבת ישראלים נוספים נמשכים במלוא המרץ, כאשר משרד התחבורה פועל בתיאום הדוק עם חברות התעופה הישראליות ועם כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה להבטיח את המשך הפעילות ואת שובם הבטוח של הישראלים הנמצאים בדובאי.

משרד התחבורה ממשיך לעקוב אחר צורכי הנוסעים ופועל להתאמת המענה התחבורתי בהתאם להתפתחויות ולביקושים. כלל הגורמים המעורבים במבצע פועלים לייעול התהליך ולהבטחת רציפות הטיסות עד להשלמת מבצע ההשבה.

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משרד התחבורה ימשיך לפעול עד להשבת כלל הישראלים המעוניינים לשוב ארצה, תוך מתן עדיפות לבטיחות הנוסעים ולתיאום מלא בין כלל הגורמים. המבצע צפוי להסתיים ביום חמישי, עם השלמת הטיסות המתוכננות מדובאי לישראל.