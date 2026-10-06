מבצע השבת הישראלים מדובאי באמצעות רכבת אווירית של חברות התעופה הישראליות נמשך, וצפוי להסתיים ביום חמישי. הטיסות הראשונות מדובאי נחתו בישראל ביום שישי שעבר, ומאז פועל משרד התחבורה, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, להמשך השבת הישראלים ארצה במהירות ובבטחה.
עד כה שבו לישראל 7,415 נוסעים באמצעות חברת איתיחאד שיצאו מאבו דאבי לישראל וכן באמצעות טיסות מדובאי שבוצעו על ידי חברות התעופה הישראליות.
המאמצים להשבת ישראלים נוספים נמשכים במלוא המרץ, כאשר משרד התחבורה פועל בתיאום הדוק עם חברות התעופה הישראליות ועם כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה להבטיח את המשך הפעילות ואת שובם הבטוח של הישראלים הנמצאים בדובאי.
משרד התחבורה ממשיך לעקוב אחר צורכי הנוסעים ופועל להתאמת המענה התחבורתי בהתאם להתפתחויות ולביקושים. כלל הגורמים המעורבים במבצע פועלים לייעול התהליך ולהבטחת רציפות הטיסות עד להשלמת מבצע ההשבה.
משרד התחבורה ימשיך לפעול עד להשבת כלל הישראלים המעוניינים לשוב ארצה, תוך מתן עדיפות לבטיחות הנוסעים ולתיאום מלא בין כלל הגורמים. המבצע צפוי להסתיים ביום חמישי, עם השלמת הטיסות המתוכננות מדובאי לישראל.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב, מסרה: "מהרגע הראשון משרד התחבורה פעל יחד עם כלל הגורמים כדי לאפשר את שובם של הישראלים הביתה. אנו ממשיכים במאמץ מרוכז להשלמת מבצע ההשבה ולהבטיח כי ישראלים נוספים יוכלו לשוב ארצה בבטחה, במהירות ובאופן מסודר. המטרה שלנו היא להשלים את המשימה בהקדם, תוך מתן מענה לכלל הישראלים המבקשים לשוב לישראל".
כזכור, מבצע ההשבה החל בעקבות האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי בשבוע שעבר, כאשר טייס המשנה העומאני תקף את הקברניט ההודי בגרזן חירום וניסה להשתלט על המטוס. ארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - הסתערו לתא הטייס והשתלטו על המחבל, ובכך הצילו את חיי כל הנוסעים.