רוכב אופנוע בן 20 נפצע בינוני עד קשה בתאונה בכביש 1

מבזקים נוספים
חמאס ממשיך לנצל בתי חולים: צה"ל חיסל מחבל שהטמין מטענים ב'כמאל עדואן'
כוחות צה"ל זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים 'כמאל עדואן' • אחד מהם הטמין מטענים במרחב הקו הצהוב | חמאס ממשיך להפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
"הפקרת תלמידי הישיבות": מנהיג הפלג הירושלמי הורה על מחאות ענק מחר
בעקבות חזרת מעצרי בני ישיבות ואברכים ביממות האחרונות • הגר"ע אויערבאך השמיע דברים חריפים נגד הפקרת לומדי התורה | המחאות מחר בשעה 16:00 בירושלים ובגוש דן (חרדים)חנני ברייטקופף
ראש עיריית ניו יורק בפוסט מנותק ומרתיח: "הסבל לא התחיל בשביעי באוקטובר"
זוהראן ממדאני פרסם פוסט מקומם לציון 3 שנים לטבח • האשים את ישראל ב"רצח עם" ו"אפרטהייד" | קרא לעצור משלוחי נשק (בעולם)יוסי נכטיגל
אזעקת שווא הופעלה מבסיס צבאי בדרום
צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר הופעלה אזעקת שווא מתוך בסיס צבאי בדרום הארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
"בית שמש עוקפת את בני ברק": יעקב אשר מסתער על מצוקת הדיור החרדית | צפו
יו"ר יהדות התורה סייר באתרי הבנייה החדשים בעיר בבית שמש • תוכנית רמת בית שמש ה' כוללת כ-5,000 יחידות דיור | יו"ר ועדת התכנון והבנייה המקומי שמעון גולדברג, הציג לח"כ אשר את הפתרונות שיש למצוקת הדיור, כאשר ראש העיר גרינברג החרה - החזיק אחריו | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
טורקיה מספר 1, ישראל עוקפת את איראן: דירוג העוצמה האזורי
דירוג העוצמה הצבאית לשנת 2026 מציג מפה מרתקת: טורקיה מעפילה לפסגה, ישראל עוקפת את איראן בזכות העליונות הטכנולוגית, ומצרים וסעודיה סוגרות את החמישייה. על פי שקלול של יותר מ-60 פרמטרים (תקיפה והגנה).דוד הכהן וב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
הרוצחת ששרדה את זריקות ההוצאה להורג; אם הקורבן מגיבה בייאוש
מיי מרטינז, אם קולין סלמר שנרצחה ב-1995, הגיבה בכאב לדיווחים על כך שכריסטה פייק שרדה את ההוצאה להורג • "ידעתי שזה לא יושלם" | הפרשה מסעירה את ארה"ב מחדש (בעולם)דניאל הרץ