מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, היום השבעה באוקטובר 2026, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

מפעל ההנצחה

בתום יום מרובה באזכרות אישיות של הנופלים בטבח השבעה באוקטובר לפני שלוש שנים אחת השאלות הקשות ביותר לבני משפחות שכולות היא איך מנציחים את זכר בן המשפחה שנפל ומשמרים בזכרון העולם את קיומה של הנשמה שנקטפה באכזריות כה רבה. מאמר מיוחד שהתפרסם באתר כיכר השבת מנסה לברר את הנושא המורכב והכאוב.

הפקרת תלמידי הישיבות

בעקבות חזרת מעצרי בני ישיבות ואברכים בימים האחרונים, מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון הרב אויערבאך, הורה על מחאות ענק מחר והשמיע דברים חריפים על הפקרת לומדי התורה. המחאות צפויות להתקיים ביממה הקרובה בירושלים ובגוש דן וייתכנו שיבושי תנועה באזורים אלה.

חמאס מנצל בתי חולים

כוחות צה"ל חיסלו ביממה האחרונה מחבל שהטמין מטענים בבית חולים בצפון רצועת עזה. המחבל היה צלף בזרוע הצבאית של חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. דובר צה"ל הודיע כי חמאס ממשיך לנצל בתי חולים לצורכי טרור בניגוד לדין הבין-לאומי.

ידיד אמת

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, פרסם ציוץ מרגש לציון יום הזיכרון לשלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר. בציוץ נכתב "עם ישראל חי" והתמונה המצורפת הציגה יד אגרוף חזקה עם דגל ישראל. מיליי ידוע בתמיכתו האיתנה בישראל ונפגש לאחרונה עם ראש הממשלה נתניהו.

ראש הנחש

זוהראן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק, פרסם פוסט מקומם לציון שלוש שנים לאסון השבעה באוקטובר בו כצפוי משונא יהודים מובהק שכמותו האשים את ישראל ב"רצח עם" ו"אפרטהייד" וקרא לעצור משלוחי נשק להגנת ישראל .על זה נאמר: "והמשכיל בעת ההיא יידום”- אך ממדאני אינו מהמשכילים אלא מהשכלים.

האם והבת חזרו

מלי וליאל יהלומי, האם והבת שברחו מהארץ, נחתו היום בנתב"ג לאחר שאותרו בדרום אמריקה. השתיים חזרו במטרה להשתקם ולשים את האירוע מאחוריהן. דיווחים קודמים על מעצרן בנמיביה התבררו כטעות בזיהוי, והעצורות האמיתיות הן אם ובת איראניות.

מתיחות בגוש הימין

שלושה שבועות לבחירות, ומורגשת מתיחות בגוש הימני. הליכוד והציונות הדתית יקיימו כנס חירום, אך השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית לא הוזמנו. בעוצמה יהודית זועמים על אי-ההזמנה וטוענים כי מדובר בניסיון לדחוק אותם מהממשלה העתידית.

עלייה בהתחסנות לשפעת

על פי נתוני קופות החולים, כעשרים אלף מבוטחים התחסנו עד כה נגד שפעת,עלייה של כעשרה אחוזים בהשוואה לשנה שעברה. כ-שישים אחוזים מהמתחסנים הם בני 65 ומעלה. משרד הבריאות פועל להגברת שיעורי ההתחסנות, תוך דגש על אוכלוסיות בסיכון, ומרחיב את מערך החיסונים בסניפי קופות החולים ברחבי הארץ.

תחזית מזג האוויר

מעונן חלקית עד בהיר ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. החל ממחר צפויה התחממות הדרגתית

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM להיום. המבזק הבא ישודר מחר בשעה 10:00 בבוקר. להשתמע."