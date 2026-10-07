נקלעה להוצאה לפועל בגלל טעות בזיהוי • בית המשפט: "כשל חמור"

מבזקים נוספים
צה"ל הרס את בית המחבל שרצח את נתנאל שוקרון
כוחות הביטחון הרסו את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח נתנאל שוקרון ז"ל. ההריסה בוצעה במסגרת מבצע שכלל מעצרים, תחקורים והריסת אנדרטאות ושלטי הסתה לטרור.ב. ניסני
נער בן 13 נפגע מרכב בעת רכיבה על אופניים חשמליים ביבנה
נער בן 13 נפגע היום (17:34) מרכב בעת שרכב על אופניים חשמליים ברחוב הנשיאים ביבנה. צוותי מד"א טיפלו בו במקום ופינו אותו לבית החולים קפלן במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
תיעודים ראשונים: מלי וליאל יהלומי נחתו בנתב"ג; כך הן התקבלו
גדודים של עיתונאים וצלמים המתינו בנתב"ג בשעות אחר הצהרים לנחיתתן של מלי וליאל יהלומי - חודשים אחרי שנעלמו באירופה ונמצאו בארגנטינה. השתיים סירבו לדבר עם כלי התקשורת | צפו בתמונות מ"קבלת הפנים" שהמתינה להן (בארץ)יאיר טוקר
"גופות שרופות, התעללות וחיבוק אחרון של אבא ובתו": יהודה אבידן בראיון מצמרר על הגיהינום ב'שורה'
מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן בראיון מטלטל באולפן "כיכר השבת" על מאחורי הקלעים של גיהינום שורה: נטילת הפיקוד בבוקר האסון, הלילות ללא שינה מול מאות גופות שרופות ומקרי התעללות איומים, האינסטינקט של אבא שהוביל לפתיחת הקבר ולגילוי האב ובתו המחובקים, והוועדה החשאית בראשות הראשל"צ הגר"י יוסף שהתירה עגונות מתחת לרדאר • הריאיון המלא (אולפן)ישי כהן
הולך רגל בן 67 נפצע בינוני מפגיעת אופנוע בפתח תקווה
הולך רגל כבן 67 נפצע בינוני בתאונה ברחוב העצמאות בפתח תקווה. לפי דיווח איחוד הצלה, הולך הרגל נפגע מאופנוע. צוותי הארגון העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
הצעיר האיראני הגיבור שנתפס עם דגל ישראל עבר "הוצאה להורג מדומה"
עדות דרמטית של צעיר איראני בן 26 ששרד עינויים קשים, הוצאה להורג מדומה ומאסר בכלא המקומי בעקבות השתתפותו בהפגנות המחאה, רגע לפני שהצליח להימלט מחוץ לגבולות המדינה.כיכר השבת