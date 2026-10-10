צה"ל זיהה עצם אווירי חשוד בגבול לבנון - סריקות ללא ממצאים

השבוע בתוכנית: יוסי בן עטר, יוסי סרגובסקי, אריאל שרפר, ד"ר איתי זיו ודביר אפרתי בתוכנית מגזין מקיפה | מאחורי הקלעים של הקמפיינים הסמויים בציבור החרדי, העדויות המטלטלות מגל המחאות נגד הגיוס, הפחד השקט מניידות המשטרה והמומחה שמסביר למה אנשים מוכנים לשלם 380 ש"ח כדי לעשות פילאטיס עם גורי כלבים | דבר השבוע

משה מנס