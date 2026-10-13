גבר בן 39 פונה במצב בינוני לאחר שננשך על ידי כלב בדרום השרון

סערה חסרת תקדים מטלטלת את הציבור החרדי: קבוצת קנאים קיצונית, הפועלת לחלוטין ללא שום גיבוי רבני או דייני, חוללה בחול המועד האחרון ביזיון מת שלא מתקבל על הדעת | השתלטו על חלקת הקבר במנהרות הר המנוחות, נשכבו בתוך הבור ומנעו במשך שעות ארוכות את קבורתו של חסיד סאטמר בן 63 שנפטר לאחר ייסורים קשים | בני המשפחה הזועקים מנפצים את השתיקה: "עשינו להם ממש כמו שעשה חושים בן דן לעשיו | כל הפרטים על האירוע המזעזע (חרדים)

חיים רוזנבוים