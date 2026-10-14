מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00

נפתלי בנט התייחס לדברי יאיר גולן בכנס התאחדות התעשיינים: "'מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב'? זו הצהרה נוראה שלו, טמטום יש. אני לא ריבון למה כל אחד אומר".

כיכר השבת