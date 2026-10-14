ח"כ אחמד טיבי הצהיר בכנס התעשיינים כי מוכן לבלוע "צפרדעים יותר גדולות מבעבר" כדי למנוע את חזרתו של נתניהו לשלטון. כשנשאל אם יישאר בממשלה גם אם תתקוף בעזה, לבנון ויהודה ושומרון, השיב: "לא אומר איזה גודל צפרדעים אבלע".

כיכר השבת