סטארלינק הגבילה את שירותי האינטרנט לכטב"מים אוקראיניים

הקרמלין הגיב להגבלה החדשה של סטארלינק באוקראינה וציין: "מוטב היה שטכנולוגיות מבריקות כמו סטארלינק לא ישמשו כלל למטרות צבאיות". חברת סטארלינק של אילון מאסק הגבילה את שירותי האינטרנט הלווייני לעצמים שנעים במהירות של עד 70 קמ"ש, מה שפוגע ביכולות הכטב"מים ההתקפיים והיירוט האוקראיניים המסתמכים על השירות.

קובי אטינגר