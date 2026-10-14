אמש (שלישי) התקיים בבני ברק סעודת הילולא לזכרו של הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.
בסעודה השתתפו רבנים גאונים דגולים לצד אישי ציבור: ר"מ פתח הדביר הרב ליאור גלזר, ר"מ מאיר אורה הרב משה דרעי, הרב צוריאל רבי, הרב יוסף ניאזוף, סגני ראש העיר שלמה אלחרר ואליהו שושן, הרב אבישי רבי, הרב דניאל דואני, הרב דניאל פרץ, הרב יוני אלחרר, וחברי מועצת העיר בני ברק יהונתן צדוק מרדכי פנחסי ועו"ד שלמה חדד.
במהלך הערב בנעים בקולו הזמר דוד חפצדי ותזמורתו עם שירים לזכרו של בעל ההילולא זצ"ל. וכן הפייטן שלמה לוגסי ותזמורתו.
בסעודה נשאו דברים הרבנים הגאונים, אשר העלו את דמותו של הראשל"צ שהיווה בדורנו כעמוד האש שהלך לפני המחנה להאיר את הדרך.