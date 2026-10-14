13 שנה להסתלקותו

בני ברק; המונים השתתפו אמש בסעודת הילולא לזכרו של הגר"ע יוסף זצ"ל

המונים מתושבי בני ברק התכנסו אמש (שלישי) לסעודת הילולא לזכרו של הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, במלאות י"ג שנים להסתלקותו בסערה השמימה | הרבנים בדבריהם העלו את זכרו של הרב זצ"ל אשר האיר לארץ ולדרים עליה ברחמים | נועם אליהו מגיש תיעוד (חרדים)