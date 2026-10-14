שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (רביעי) בדרום לבנון, במסגרת סיור מבצעי בו השתתפו מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91 תא"ל יובל גז ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור שיגר שר הביטחון אזהרה חריפה לחיזבאללה: אם הארגון יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יאבד שטחים נוספים בדרום לבנון שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל.

כ"ץ סייר בקו הכפרים הראשון וקיבל סקירה מקיפה מהמפקדים על מבצע "מחרשת הכסף" להרס תשתיות הטרור באזור. השר שיבח את מפקדי ולוחמי צה"ל על פעילותם הנחושה מול מחבלי חיזבאללה, והדגיש כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון.

"באתי לכאן היום כדי לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים הפועלים במסירות ובגבורה בתוך אזורי הביטחון בלבנון ובסוריה כדי להגן על תושבי הגליל והגולן מול איומים של כוחות ג'יהאדיסטים", מסר שר הביטחון. "כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו: אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון".

האזהרה המרכזית של שר הביטחון התמקדה בתרחיש שבו חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל. "אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון במרחבי נבטיה והליטאני שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל", הבהיר כ"ץ. "צה"ל ערוך לביצוע התמרון".

על פי דברי שר הביטחון, במקרה כזה כלל האוכלוסייה השיעית עד לקו האוואלי והזהראני תפונה צפונה, כדי לאפשר פגיעה עוצמתית בתשתיות הטרור במרחב ולהרחיק את איום הרחפנים מעל יישובי הצפון. בנוסף, גם רובע הדאחייה בביירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו.

"מעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון", הזהיר כ"ץ, והוסיף מסר אישי למנהיג חיזבאללה: "נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון עד שסוכל - ונעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי - עד שיחוסל גם הוא, ויישלח לפגוש את נסראללה ואת יורשו במעמקי הגיהינום".