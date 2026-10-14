בדרך כלל נראה שהגמרא היא כתובה בארמית - אך האמת, זה לא מדויק.

למעשה 50 אחוז מהמילים בדף הגמרא הם בלשון הקודש, שגם היא לא ממש מוכרת לנו. ישנם כמה הבדלים בין לשון הקודש – לשפה העברית.

האם זה שאנחנו יודעים לדבר עברית זה עוזר לנו בלמידה?

כן ולא.

למה כן? כי הרבה מילים בדף אנחנו מבינים, לעומת תלמידים שמדברים רק אנגלית או ספרדית, הם לא מבינים לא את הארמית ולא את לשון הקודש. להם נדרש מאמץ רב כדי להתחבר לגמרא.

בשנים האחרונות הייתי בכמה מקומות בחו"ל לעשות סדר בתלמוד תורה או בישיבות ולהדריך איך ללמד גמרא. נושא הארמית הוא לא פשוט לאותם תלמידים.

אך גם לנו יש בעיה - תלמידים רבים חושבים שאפשר להבין רק חלק מהמילים, אפשר להחליק, לא להתייחס ולא להסביר את שאר המילים בדף הגמרא.

מה שגורם בסוף לא להבין - כלום!

אולי בספרי קריאה זה אפשרי, אך בדף הגמרא - שבו הדיוק רב, צריך להבין כל מילה ללא יוצא מהכלל. לפעמים מילה אחת יכולה לבלבל את הלומד ולגרום לו לא להבין את הסוגייה, כי בדיוק המילה שדילג - היא מילת שאלה או סתירה או ראיה - ואם התלמיד לא קלט שיש כאן שאלה, למעשה הוא לא מבין מה קורה בדף.

בספר שכתבתי - 'שותף לדף', שנותן הדרכה איך ללמוד גמרא, יש פרק ארוך איך ללמוד ארמית ביעילות.

אני רוצה לתת טיפ מרכזי - בלימוד הארמית יש תפקיד לרב המלמד ויש תפקיד לתלמיד.

תפקיד הרב בזמן השיעור, להסביר כל משפט בגמרא לפי ביאורי מילים כדי שהתלמידים יכירו את השפה, ורק אחר כך לפרש בהרחבה. הרב צריך לעשות מבצעים, לשנן מילים בארמית, 100, 200 ו-300 מילים, כדי שהתלמידים יכירו את המילים עם ביאורי המילים.

חשוב מאוד להדגיש, תלמיד שאין לו אוצר מילים בארמית, מבחינתו הגמרא זה סינית, גם אם הוא ירצה להסתכל בדף הוא לא יצליח להבין.

פגשתי ילדים ובחורים מוכשרים מאוד שלא מצליחים בלימוד גמרא מסיבה אחת - הם לא יודעים ארמית.

מסקנה: ארמית זה בסיס. תלמיד שיודע ארמית - סיכויי ההצלחה שלו עולים לאין ערוך. תלמיד שיודע ארמית - מסתכל בגמרא ומבין, תלמיד שיודע ארמית - הוא תלמיד!