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כך תעזרו לילד שלכם

"שותף לדף" | הרב משה יודלוב בהדרכה ללימוד גמרא: בלימוד גמרא צריך לחשוב כמו חוקר • צפו

במשך עשרות שנים, הרב משה יודלוב, מלמד גמרא במסגרות שונות ואף ייסד מכון חינוכי שמסייע בהדרכה למי שמתקשים בכך | עכשיו, בסדרה חדשה ב'כיכר השבת', מגיש הרב יודלוב הדרכה מיוחדת שתסייע לכם לעזור לילד שלכם בלימוד הגמרא | בפרק החמישי: כך לומדים לקרוא בין השורות בגמרא • צפו (חרדים)

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הרב משה יודלוב
כיכר השבת |
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בלימוד גמרא צריך לחשוב כמו חוקר | "שותף לדף" עם הרב משה יודלוב | פרק 6
בלימוד גמרא צריך לחשוב כמו חוקר | "שותף לדף" עם הרב משה יודלוב | פרק 6

כשאני לומד גמרא האם אני צריך להיות שוטר או חוקר?

לכאורה - מה קשור כאן שוטר או חוקר? כשלומדים גמרא צריך ללמוד...

היום נדבר על שוטר או חוקר בלימוד הגמרא. מה ההבדל בין שוטר לחוקר?

השוטר מגיע למקום האירוע לוקח פרטים, מסמכים, מרחיק סקרנים. בגדול, זו העבודה של השוטר. היא ברורה וגלויה - וללא מאמץ מחשבתי מיוחד.

בהמשך מגיע החוקר. מה תפקיד החוקר? הוא צריך לבדוק - לא רק את המצב כעת אלא בעיקר איך התחיל האירוע? מה קרה? מי אשם ומי לא נהג כראוי?

למעשה, החוקר צריך לספר לי מה היה לפני שעתיים - ומי אשם באירוע.

איך הוא יודע? זו העבודה שלו.

הוא צריך להיות עם שימת לב לפרטים. הסקת מסקנות, יצירתיות, הבנה חזקה - ובעיקר, לחתור למסקנה ללא טעויות.

נחשוב רגע - כשאני לומד גמרא איך אני צריך לגשת לדף?

כשוטר - שיטחי, שרואה רק מה שיש ואוסף את הפרטים הגלויים, או כחוקר - שבודק מעבר למה שרואים, אוסף פרטים, מנסה להבין מה בדיוק היה, שואל שאלות, לא ממהר בקבלת החלטות, יורד לפרטים.

החוקר צריך סבלנות, רצון ודחף להגיע לתוצאה, אמונה ביכולת האישית, לרכוש ניסיון, שימוש בניסיון קודם, לבדוק טוב טוב את התוצאה.

אם כך - ברור שבגמרא צריך להיות יותר חוקר!

נחשוב רגע, מי יותר נהנה בסוף היום מהעבודה שלו? מי הולך הביתה עם סיפוק אישי? עם חוויה? עם תחושת הצלחה? - השוטר או החוקר?

ברור שהחוקר!

כי החוקר פתר את החידה, הוא הגיע למעבר, הוא נתן מהיצירתיות שלו, מההבנה שלו.

האחרונים מדגישים שבגמרא – יש הבנות וחידושים לאין סוף. גם אם אני מרגיש שכבר הבנתי את גמרא, אני צריך לבדוק שוב, לקרוא לאט, לשים לב למילים - ולחפש הבנה נוספת – חדשה.

אם נתבונן סביבנו - כמה תובנות יש לראשונים והאחרונים? כל אחד מבין לדעתו .

זה תפקיד הלומד בלימוד גמרא - להתחבר להגיון האלוקי המסתתר במילים, וזו משימה ברמה גבוהה!

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