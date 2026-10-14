פתיחת המטה בירושלים - צילום: אבי ריין 10 10 0:00 / 22:57 פתיחת המטה בירושלים ( צילום: אבי ריין )

פחות משבועיים לפני יום הבחירות, מפלגת יהדות התורה פתחה בימים האחרונים את מטות הבחירות ברחבי הארץ בעשרות מוקדים.

ביום ראשון נפתח המטה המרכזי בירושלים בהשתתפות הג"ר וובר מרבני נווה יעקב, יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, החכי"ם אורי מקלב ויצחק פינדרוס, החכי"ם המיועדים יהודה ויספיש ודודי זלץ, סגן ומ"מ רה"ע אליעזר ראוכברגר, מנהל מטה ירושלים יוסי גרז ועשרות רכזי קהילות. הרב וועג, רב קהילות בני התורה בבית וגן, זעק באירוע: "אם חלילה וחס יהיו גזירות שיפגעו בכללות כל האברכים בארץ הקודש – אז השם ישמרנו. כשנמצאים על שלושת הדברים האלה: כבוד השם יתברך, כבוד התורה, וכבוד לומדי התורה – זו המערכה הגדולה והעצומה!" הרב וועג הוסיף בחריפות: "כשאני שומע אצל אנשים איזו מין שאננות, עם איזו הגדרה כזאת שכל אחד עושה חשבונות אישיים ומדברים כל מיני דיבורי סרק – אני כל כך מופתע מהדבר הזה! אדם שיש לו קצת יראת שמיים, אדם שאכפת לו מכבוד השם, אדם שיודע שיש עכשיו דליקה שמשתוללת – איך הוא מכניס את החשבונות האישיים שיש לו?" אלרגיה או הרעלה? מה באמת קרה לפעוטות במעון בביתר עילית? טובה אור | 09:26 קצינת לוגיסטיקה הגיעה למוצב בחרמון לפרויקט חשוב - ונאלצה להישאר בחוץ בקור קובי ישראל | 13.10.26 יו"ר יהדות התורה יעקב אשר הציג בנאומו גרף עם מספרי ההצבעה בבחירות הקודמות בירושלים וכן בבחירות המוניציפליות, והציב יעד של 70 אלף קול בירושלים. לאחר מכן דיבר ח"כ מקלב שעמד על כך שההצבעה בירושלים היא שונה לחלוטין. לדברי חבר הכנסת מקלב, מעבר לעשייה המוניציפלית השוטפת והשפעתה, הבחירות כאן הן מבחן השתייכות עמוק שמציב את היידישקייט ואת ערכי דגל התורה בראש סדר העדיפויות הציבורי לפני הכל. ח"כ יצחק פינדרוס התייחס בהרחבה לפגיעה בזכויות הציבור החרדי. לדבריו, כיום קיימות רשימות מוגדרות ומסודרות של כלל ההישגים והזכויות שנצברו לאורך 38 שנות פעילות מפלגת דגל התורה, המשמשות יעד לפגיעה מצד גורמים שונים במערכת הפוליטית. "אם אתם חושבים שהגזירות שהיו בתקופה האחרונה זה המקסימום שלהם – אם אני מקמט את זה בערך כלכלי, זה אולי 10 אחוז ממה שהם יתכננו", אמר פינדרוס והוסיף באזהרה: "הם מבחינתם מוכנים למחוק, להשמיד, להרוג או לאבד".

פתיחת המטה בחיפה - צילום: אבי ריין 10 10 0:00 / 7:13 פתיחת המטה בחיפה ( צילום: אבי ריין )

פתיחת מטות בבעלז וויזניץ'

במטה בעלז קיימו יו"ר תנועת מחזיקי הדת סגן השר ישראל אייכלר והמועמד לכנסת אליקים שטארק, יחד עם צמרת החסידות, אירוע השקת המטה של קהילת בעלז בהשתתפות מאות עסקני חסידות בעלזא. באירוע התנעת הבחירות הודגשה החשיבות של התגייסות מלאה לקראת יום הבחירות.

בויזניץ', לאור קריאתו של האדמו"ר מויז'ניץ לפעול לרשימת יהדות התורה, התקיים כינוס היערכות מיוחד בראשות ח"כ יעקב טסלר ובהשתתפות חברי מועצות ערים, עסקני קהילות ונציגי חסידות ויזניץ מרחבי הארץ.

ח"כ יעקב טסלר שפתח את הכינוס, הרחיב בדבריו על ההתפתחויות שעבר הציבור החרדי בקדנציה האחרונה, על הפגיעה בזכויותיו ועל האתגרים הצפויים בהמשך. לדבריו, המציאות מחייבת חיזוק משמעותי של כוח הנציגות החרדית כדי לעמוד על זכויות עולם התורה ומערכת החינוך. מידת ההצלחה תלויה בהגדלת כוחה של יהדות התורה והפיכתה לכח פוליטי משמעותי.

סגר"ע בני ברק יהושע מנדל הציג בפני המשתתפים את תמונת המצב האלקטורלית וציין כי פוטנציאל התמיכה ביהדות התורה עומד על למעלה מתשעה מנדטים. מנדל הדגיש כי התוצאה תלויה במידת מימוש הכוח החרדי ומיצוי הקולות החרדיים. בהמשך התקיים דיון מעשי והיערכות לקראת הבחירות, גיבוש דרכי הפעולה בתקופה הקרובה והעבודה הנדרשת ביום הבחירות עצמו.

מסע פתיחת המטות צפון - צילום: אבי ריין 10 10 0:00 / 1:11 מסע פתיחת המטות צפון ( צילום: אבי ריין )

ביום שני קיים יו"ר יהדות התורה יעקב אשר פתיחת מטות בצפון הארץ יחד עם החכי"ם שהשתתפו בחלק מהכינוסים. בין היתר נפתחו המטות בצפת, כרמיאל, עפולה, טבריה, חיפה, קרית אתא ורכסים.

באירוע בחיפה נשא דברים סגר"ע של דגל התורה מיכי אלפר שהסביר לרכזים: "השותפות הזאת היא לא רק ללכת להצביע, אלא להביא עוד ועוד מצביעים, ולגרום לאנשים שרגישים לעניין הזה להיות ערים למציאות הזאת. ברגע מאוד קל, ברגע קל לפספס הצבעה. כולנו צריכים להירתם ולסייע, כל אחד עם היכולת שלו".

בפתיחת המטה בקרית אתא אמר יעקב אשר כי הבחירות הנוכחיות הן הגורליות ביותר עבור עולם התורה ומוסדותיו, הנמצאים תחת מתקפה משפטית וציבורית חסרת תקדים. לדבריו, זקני הדור והנהגת הציבור בגילם המופלג, במקום ליהנות מזמן לימוד אישי, נושאים באומץ על כתפיהם את עול הכלל ומנהלים מאבק הרואי על שמירת מסורת ישראל.

חה"כ אשר קרא לציבור להתגייס באחדות ובאש בעיניים, לצאת להצביע בהמוניו ולהוכיח כי הציבור החרדי יגבר על כל הניסיונות לכפייה ולפגיעה בלומדי התורה.

במהלך האירוע נשא דברים ראש עיריית קרית אתא, שעמד על כך שהמערכה נועדה להגן על ירושלים ועל הזהות היהודית מפני השמאל. בנוסף, קרא רה"ע לציבור להיאבק בשיניים ולהתגייס מתוך אמונה שלמה לתמיכה בגוש הימין ובנציגים בכנסת. לצד זאת, הוא סקר את העשייה הקהילתית והחינוכית בקריית אתא, בשיתוף עם נציג דגל התורה, אלקנה ויסנשטרן – פיתוח מוסדות ת"ת וגנים לתושבים החרדים בעיר.

כינוס שלומי אמונים ובעלזא

כינוס שלומי אמונים ובעלזא

כינוס שלומי אמונים ובעלזא

המטה לנציגי הקהילות ברכסים ( צילום: אבי ריין )

המטה לנציגי הקהילות ברכסים ( צילום: אבי ריין )

המטה לנציגי הקהילות ברכסים ( צילום: אבי ריין )

המטה לנציגי הקהילות ברכסים ( צילום: אבי ריין )

פתיחת המטה בטבריה ( צילום: אבי ריין )

פתיחת המטה בטבריה ( צילום: אבי ריין )

פתיחת המטה בטבריה ( צילום: אבי ריין )

פתיחת המטה בטבריה ( צילום: אבי ריין )

פתיחת המטה בטבריה ( צילום: אבי ריין )

הפתיחה בצפת ( צילום: אבי ריין )

הפתיחה בצפת ( צילום: אבי ריין )

כינוס פתיחת המטה בויזניץ'