 דלג לתוכן הראשי
"זה העיקר שעליו הכול בנוי"

הגרמ"צ ברגמן בדמעות לחכי"ם: "אם אין לנו בני ישיבות – אין לנו כלום" | צפו

ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן קיבל את חכי"ם של דגל התורה במעונו • אשר: הצהרנו שלא ניכנס לשום ממשלה ללא הסדר לבחורי הישיבות | תיעוד מהפגישה עם אחד מזקני חברי מועצת גדולי התורה (חרדים)

חב
חנני ברייטקופף
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
דבריו של הגרמ"צ
דבריו של הגרמ"צ

במעמד נרגש ומרומם, התכנסו אתמול (שלישי) חכי"ם של במעונו של חבר מועצת גדולי התורה וראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, לקראת מערכת הבחירות הסוערת. הפגישה, שהתקיימה בביתו בבני ברק, נועדה להתייעץ בעניינים העומדים על הפרק ולקבל את ברכת הדרך להצלחה בקלפיות.

במהלך הפגישה, מסר ראש הישיבה מסר ברור וחד-משמעי לחכי"ם שהתכנסו סביבו: "אנחנו צריכים לדעת שכל מה שנוגע אלינו – זה בני הישיבות". דבריו נשמעו בעוצמה רבה, כשהוא הדגיש את מרכזיות הנושא לעתיד הציבור החרדי.

ח"כ יעקב אשר, יו"ר יהדות התורה ויו"ר דגל התורה, פרש בפני ראש הישיבה את המצב הקריטי: "כל המערכה עכשיו, הן מהצד שלנו והן מהצד של החילונים, זו המערכה על בחורי הישיבות – יותר מכל מערכת בחירות אחרת שהייתה".

בתגובה, חזר הגרמ"צ ברגמן והדגיש בעוצמה: "על זה צריך לעמוד, אם אין לנו בני ישיבות – אין לנו כלום!".

ח"כ אשר המשיך והבהיר את עמדת המפלגה: "אנחנו הצהרנו בצורה פומבית שלא ניכנס לשום ממשלה מבלי הסדר מוסכם לבחורי הישיבות. איננו יודעים מה יהיה בבחירות – יזכה ימין, יזכה שמאל, זה לא משנה. אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה שלא תסדיר ותבטיח את העניין הזה. הצהרנו על כך בצורה ברורה לחלוטין".

אשר הוסיף והסביר את חומרת המצב: "זה העיקר. הם מנסים לחסל את הדבר הזה, בדיוק מפני שזהו העיקר שעליו הכול בנוי".

ראש הישיבה חזר על דבריו בנחרצות: "כל עיקרנו הוא שאנחנו עומדים על כך, ואם לא זה – אין לנו כלום. את זה צריך לזכור. ובאמת, אחרי שאנחנו יודעים את 'הסוד' הזה – אפשר לגשת לעניין".

ח"כ יצחק פינדרוס, שהשתתף אף הוא בפגישה, הוסיף: "כולנו פועלים מכוח המשלח - השליח פועל מכוח המשלח, ואנחנו השלוחים של הראש ישיבה".
דגל התורהיהדות התורהיעקב אשרהגרמ"צ ברגמןהרב מאיר צבי ברגמןח"כ יעקב אשרבחירות 2026

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר