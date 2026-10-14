במעמד נרגש ומרומם, התכנסו אתמול (שלישי) חכי"ם של דגל התורה במעונו של חבר מועצת גדולי התורה וראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, לקראת מערכת הבחירות הסוערת. הפגישה, שהתקיימה בביתו בבני ברק, נועדה להתייעץ בעניינים העומדים על הפרק ולקבל את ברכת הדרך להצלחה בקלפיות.

במהלך הפגישה, מסר ראש הישיבה מסר ברור וחד-משמעי לחכי"ם שהתכנסו סביבו: "אנחנו צריכים לדעת שכל מה שנוגע אלינו – זה בני הישיבות". דבריו נשמעו בעוצמה רבה, כשהוא הדגיש את מרכזיות הנושא לעתיד הציבור החרדי.

ח"כ יעקב אשר, יו"ר יהדות התורה ויו"ר דגל התורה, פרש בפני ראש הישיבה את המצב הקריטי: "כל המערכה עכשיו, הן מהצד שלנו והן מהצד של החילונים, זו המערכה על בחורי הישיבות – יותר מכל מערכת בחירות אחרת שהייתה".

בתגובה, חזר הגרמ"צ ברגמן והדגיש בעוצמה: "על זה צריך לעמוד, אם אין לנו בני ישיבות – אין לנו כלום!".

ח"כ אשר המשיך והבהיר את עמדת המפלגה: "אנחנו הצהרנו בצורה פומבית שלא ניכנס לשום ממשלה מבלי הסדר מוסכם לבחורי הישיבות. איננו יודעים מה יהיה בבחירות – יזכה ימין, יזכה שמאל, זה לא משנה. אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה שלא תסדיר ותבטיח את העניין הזה. הצהרנו על כך בצורה ברורה לחלוטין".

אשר הוסיף והסביר את חומרת המצב: "זה העיקר. הם מנסים לחסל את הדבר הזה, בדיוק מפני שזהו העיקר שעליו הכול בנוי".

ראש הישיבה חזר על דבריו בנחרצות: "כל עיקרנו הוא שאנחנו עומדים על כך, ואם לא זה – אין לנו כלום. את זה צריך לזכור. ובאמת, אחרי שאנחנו יודעים את 'הסוד' הזה – אפשר לגשת לעניין".

ח"כ יצחק פינדרוס, שהשתתף אף הוא בפגישה, הוסיף: "כולנו פועלים מכוח המשלח - השליח פועל מכוח המשלח, ואנחנו השלוחים של הראש ישיבה".