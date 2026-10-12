פעם, כדי להוציא דיוור ללקוחות, היה צריך לפנות זמן, להתיישב מול המחשב ולהתחיל לעבוד. היום זה כבר יכול להיראות אחרת לגמרי, כפי שעולה מסיפורו של סוכן ביטוח, שממחיש היטב את השינוי:

"יש לי מאות לקוחות. אנשים שעשיתי להם ביטוח רכב, משפחות עם ביטוחי בריאות, וגם לא מעט מתעניינים שפנו אליי בעבר ובסוף לא סגרנו עסקה.

תמיד ידעתי שאני צריך לשמור איתם על קשר. לשלוח מדי פעם עדכון חשוב, להזכיר ללקוחות לבדוק את הכיסוי הביטוחי שלהם, לפנות למתעניינים עם הצעה רלוונטית.

אבל בין שיחת טלפון לפגישה, בין חידוש פוליסה לטיפול בתביעה, מתי בדיוק אני אמור לשבת ולכתוב דיוור?

פעם אחת ניסיתי. התיישבתי לנסח מייל, התלבטתי על הכותרת, חיפשתי תמונה, ניסיתי לסדר את העיצוב. אחרי שעה היה לי חצי דיוור, ושלוש שיחות שלא הספקתי לחזור אליהן.

בפעם הבאה כבר ויתרתי מראש.

היום אני עובד אחרת. אני כותב למערכת שלח מסר מה אני רוצה לספר ללקוחות, וה-AI מכין לי דיוור מעוצב שמותאם לעסק שלי. אני עובר על הנוסח, בודק שהפרטים מדויקים, מתקן מה שצריך ושולח.

ואם אני רוצה לגייס לקוחות חדשים? אני יכול להכין גם דף נחיתה עם טופס להשארת פרטים, בלי להסתבך עם עוד מערכת.

פתאום גם השיווק, שתמיד נדחק לסוף הרשימה, מתחיל להתקדם."

התיאור הזה ממחיש בעיה שמוכרת כמעט לכל בעל עסק: יש מה להציע, יש לקוחות ויש רעיונות מצוינים. אבל כדי להוציא אותם לפועל צריך זמן שלא תמיד קיים.

בדיוק בשביל זה השיקה שלח מסר את כלי ה-AI החדשים שלה, המאפשרים לבעלי עסקים להכין דיוורים ודפי נחיתה בעזרת בינה מלאכותית, מתוך מערכת אחת שמותאמת גם לציבור החרדי.

רוצים לשלוח דיוור? ספרו ל-AI מה אתם צריכים

נניח שיש לכם חנות, ואתם רוצים לעדכן את הלקוחות על מוצרים חדשים שהגיעו. או שאתם נותני שירות ורוצים להזכיר ללקוחות ותיקים שאתם כאן, עם הצעה חדשה שעשויה להתאים להם.

במקום לפתוח מסמך ריק ולהתחיל לחשוב על כותרת, פתיח וניסוח, אפשר פשוט להיכנס לשלח מסר ולתאר ל-AI את המטרה.

למשל: "הגיעו מוצרים חדשים לחנות. אני רוצה מייל קצר ומסקרן ללקוחות, שיגרום להם להיכנס ולראות את הקולקציה."

ה-AI, שכבר למד את העסק שלכם, יכול להכין דיוור מעוצב עם כותרת, טקסט, תמונות וכפתור שמוביל למקום הרצוי.

לא מדובר רק בהצעה לטקסט שצריך להעתיק ולעצב במקום אחר. אתם מקבלים טיוטת דיוור בתוך מערכת השליחה עצמה.

כל מה שנשאר הוא לעבור על התוצאה, לערוך ולדייק במידת הצורך, לבחור את הנמענים ולשלוח.

אפשר להכין כך עדכונים ללקוחות, ניוזלטרים, הזמנות לאירועים, הצעות שיווקיות ועוד מגוון מסרים, בלי להתחיל בכל פעם את כל התהליך מחדש.

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צריכים דף נחיתה? גם בשביל זה לא צריך להתחיל מאפס

אבל לא כל מהלך שיווקי מסתיים במייל.

לפעמים רוצים שהלקוח יירשם להרצאה, ישאיר פרטים לקבלת הצעת מחיר, יתעניין בשירות מסוים או יצטרף לרשימת תפוצה.

בשביל זה צריך דף נחיתה. ולא מעט בעלי עסקים נעצרים בדיוק כאן.

כי דף נחיתה דורש כותרת טובה, הסבר ברור על ההצעה, עיצוב, טופס הרשמה וכפתור שיגרום לגולש לפעול. ואם צריך לחבר את הפרטים למערכת דיוור, מתווספת עוד התעסקות.

עם שלח מסר AI, אפשר להיעזר בבינה המלאכותית גם בתהליך יצירת דף הנחיתה.

מסבירים מה השירות או המוצר שמציעים ומה רוצים שהגולש יעשה, וה-AI מסייע בהכנת התוכן והמבנה של הדף.

משם אפשר להתאים את העיצוב, להוסיף טופס הרשמה ולחבר את הדף למערכת ניהול אנשי הקשר.

למשל, סוכן הביטוח שלנו יכול ליצור דף שמזמין לקוחות להשאיר פרטים לבדיקת תיק הביטוח שלהם. לאחר שהדף מוכן, הוא יכול לשלב אליו קישור בדיוור ששלח, כך שמתעניינים יוכלו לעבור ישירות מההודעה לטופס הפנייה.

במקום לנהל בנפרד את כתיבת התוכן, בניית הדף, טפסי ההרשמה ורשימות הלקוחות, הכול מתחבר למהלך אחד.

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ומה קורה אחרי שהלקוח השאיר פרטים?

כאן נכנס יתרון נוסף של מערכת שמרכזת את כל הכלים במקום אחד.

נניח שפרסמתם דף נחיתה לקראת קורס חדש. מתעניינים נכנסים ומשאירים פרטים, ואתם רוצים לשלוח להם הודעת המשך או סדרת מיילים שתיתן להם מידע נוסף.

בשלח מסר אפשר להגדיר אוטומציות שמחברות בין פעולת ההרשמה לתהליך הדיוור.

למשל, לשלוח מייל עם פרטי הקורס לאחר ההרשמה, ובהמשך לשלוח עדכונים נוספים בהתאם לתהליך שהגדרתם.

במקום לזכור לחזור לכל מתעניין באופן ידני, התקשורת יכולה להתנהל בצורה מסודרת ואוטומטית.

וכשהדיוור, דף הנחיתה, אנשי הקשר והאוטומציות נמצאים באותו מקום, גם הרבה יותר פשוט לעקוב אחר הפעילות ולהמשיך לשווק.

AI זה מצוין. אבל מה עושים כשהקהל שלכם משתמש באינטרנט כשר?

כאן מגיע אחד ההבדלים המשמעותיים של שלח מסר.

בעלי עסקים הפונים לציבור החרדי מכירים את הבעיה: השקעתם בדיוור יפה, אבל אצל חלק מהלקוחות התמונות לא מוצגות. יצרתם עיצוב באמצעות AI, אבל התמונה לא עוברת את הסינון. ויש גם את שאלת השבת והחגים, שלא כל מערכת שיווקית יודעת להתמודד איתה.

שלח מסר פיתחה סביבת עבודה שמביאה בחשבון את הצרכים האלה מראש.

למשל, המערכת כוללת טכנולוגיה המצרפת תמונות לגוף המייל, כדי לאפשר את הצגתן גם אצל נמענים המשתמשים בסינון אינטרנט כשר.

בכלי ה-AI קיים גם מנגנון שמונע יצירת תמונות של בני אדם כשהוא מופעל, כדי להתאים את התוצרים לדרישות הסינון ולהפחית חסימות.

וזה לא נגמר בתמונות.

יש במערכת מגוון פונטים עבריים, כולל כתב רש"י ואותיות סת"ם, אפשרות להוספת בס"ד אוטומטית למיילים ולדפי נחיתה, ותצוגת תאריכים עבריים לצד הלועזיים.

רוצים לתזמן דיוור לקראת ט"ו בשבט? אין צורך להתחיל לחפש את התאריך הלועזי. אפשר לעבוד לפי לוח השנה העברי.

והמערכת יודעת גם מתי לא לעבוד

מכירים את החשש שדיוור אוטומטי יישלח דווקא בשבת? או שדף הרשמה ימשיך לפעול בזמן שאתם מקפידים שלא לנהל פעילות עסקית בשבת?

בחשבון שומר שבת של שלח מסר, גם זה מקבל מענה.

דפי נחיתה וקורסים דיגיטליים נחסמים אוטומטית מכניסת השבת ועד צאתה, לפי זמני אופק ירושלים. דיוורים אוטומטיים שתוזמנו לשבת או לחג נדחים לצאת השבת או למחרת, לפי ההגדרה שבחרתם.

גם סדרות מיילים מטופלות בצורה חכמה: אם הודעה אחת נדחתה בגלל שבת, המערכת דוחה בהתאם את המשך הסדרה, כדי שלא ייווצר מצב שבו לקוח מקבל שני מיילים ברצף ביום ראשון.

אפשר גם לתזמן דיוורים מחזוריים לפי מועדי השנה העברית, כך שהשיווק יכול להתנהל בהתאם ללוח השנה של הלקוחות שלכם.

גם העסק שלכם יכול לעבור לדיוור חכם ושומר שבת - להרשמה להטבה >>

לא חייבים להיות מומחי שיווק כדי להתחיל

שלח מסר פועלת מאז 2009, ולפי נתוני החברה משתמשים בשירותיה יותר מ-52 אלף עסקים פעילים. בין לקוחותיה נמנים יד שרה, מרכז הרב פנגר וימות המשיח.

אבל מה שמעניין במיוחד בהשקה החדשה הוא האפשרות להתחיל להשתמש בכלים גם בלי להקים מראש מערך שיווק מורכב.

ההרשמה כוללת חשבון דיוור ללא הגבלת זמן, במסלול המאפשר עד 250 אנשי קשר ו-2,000 מיילים בחודש. בנוסף מקבלים אפשרות להקים עד חמישה דפי נחיתה, קורס דיגיטלי ראשון, שימוש במגוון אוטומציות וכלים מותאמים לציבור הדתי והחרדי.

לצד הכלים האלה, נרשמים חדשים במסגרת ההטבה מקבלים גישה ליכולות ה-AI ללא הגבלת קרדיטים עד סוף שנת 2026, בכפוף לתנאי ההטבה.

ומחכה להם גם מתנה נוספת: מדריך עם 14 פרומפטים ל-AI המותאמים לעסקים, שיעזור להם להבין מה כדאי לבקש מהבינה המלאכותית ואיך להשתמש בה בצורה יעילה יותר.

אסף שטרן, מנכ"ל ומייסד שלח מסר, מסביר את הרעיון שעומד מאחורי המהלך:

"פתחנו את שלח מסר כדי שבעלות ובעלי עסקים יוכלו להתרכז בעסק שלהם, לא במרדף אחרי שיווק. עם ה-AI החדש, זה קורה מהר יותר, חכם יותר ופשוט יותר."

ההטבה פתוחה עכשיו - אבל רק ל-500 הנרשמים הראשונים

בשלח מסר מציעים כעת לנרשמים חדשים ליהנות משימוש חופשי בכלי הבינה המלאכותית, ללא הגבלת קרדיטים, עד 31 בדצמבר 2026, בכפוף לשימוש הוגן וסביר.

ההטבה מוגבלת ל-500 הנרשמים הראשונים בלבד.

זו הזדמנות להכיר מערכת שמרכזת במקום אחד את כתיבת הדיוורים, העיצוב, דפי הנחיתה, ניהול אנשי הקשר והאוטומציות, ולגלות כמה פשוט יותר יכול להיות השיווק כשלא צריך להתחיל כל פעולה מאפס.

כי בסופו של דבר, לרוב בעלי העסקים לא חסרים רעיונות לשיווק. חסר להם הזמן להוציא אותם לפועל.

ואם ה-AI כבר יודע לעזור לכם לעשות את זה בתוך דקות, למה להמשיך לדחות את הדיוור הבא?

כן, אני רוצה להצטרף לשלח מסר AI ולקבל את ההטבה >>

הטבת ה-AI תקפה לנרשמים חדשים, ל-500 הראשונים בלבד, עד סוף 2026.