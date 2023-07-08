סערת השיבוצים: ליאון מציג פתרון לירושלמיות - גרינברג סוגר קצוות אחרונים | הגר"ד כהן הפתיע את תלמידי ישיבת באבוב: סיקור נרחב | ביסמוט מתפוצץ על האופוזיציה: "אתם לא באמת רוצים לגייס חרדים" | שחקן חדש: משתמשי האינטרנט המסונן נחשפו לאתר החדש (מעייריב)
חברי ועדה חדשים מונו, האינטרנט הלא כשר נותק, והתואר 'מרן' נוסף לרבי חיים קנייבסקי ורבי ניסים קרליץ. אלו רק חלק מהשינויים שנעשו בתקופה החדשה ב'יתד נאמן'. וגם, איך הגיב ראש ישיבת פוניבז' הרב גרשון אדלשטיין שהתואר 'מרן' הוצע לו? (מדיה)
אתמול שוב ארעה תקלה בשרתי החברה, שגרמה לתקלת רשת אצל מנוייה, ומנעה מהם כל גישה אל האינטרנט. אצל חלק מהמנויים ברי המזל, התאפשרה הגלישה אך במהירות איטית שאינה מאפשרת עבודה תקינה. אחד הגולשים התבטא בציניות על התקלות השונות: "סוף סוף רימון מצאו דרך לחסום את האינטרנט לגמרי"
ניתוקים, גלישה איטית ושרות מחפיר: הציבור החרדי רוצה לגלוש באינטרנט כשר, אבל מתקשה בכך בגלל החברות הקיימות בשוק. בכתבות בנושא זה שהועלו על ידי גולשים מתוסכלים ופורסמו ב"תוכן גולשים" בכיכר השבת, העלו טוקבקים רבים של גולשים את האפשרות של אינטרנט "נטצח", השחקן החדש בארץ
ה"אינטרנט הכשר". נשמע מצוין עד שזקוקים לו. כי חוץ מצמד המילים המוקסמות, שום דבר שם לא כשר: לא השירות, לא המהירות המובטחת, לא המענה האנושי וגם לא הפיצוי המתחייב. אז מדוע בעצם אנחנו שותקים כדגים שנתפסו ב"רשת"? כי אנחנו "עם הדומה לחמור", או כי עדיין אין אלטרנטיבה?
חברת "קונקי טכנולוגיות" תפתח רשת סניפים שיאפשרו גלישה באינטרנט כשר, באישור ועדת הרבנים לעיניני תקשורת. כך מכניסים את האינטרנט לכל עיר חרדית. ככל הנראה סניף ראשון יפתח בעיר במודיעין עילית - ובחנות תתאפשר גלישה לכל האתרים הכשרים, לצד פתיחת כתובת דואר אלקטרוני ייעודית
ביוזמת רבה של רוסיה הגר"ב לאזאר שליט"א, נערך במהלך השבוע האחרון במוסקבה כנס הסברה מיוחד וראשוני מסוגו, בהשתתפות רבנים מכל ערי רוסיה וראשי הקהילות היהודיות ומנהלי מוסדות החינוך, ובו הוצג לראשונה ברוסיה "מהפכת האינטרנט הכשר". כל הפרטים (חדשות, בתפוצות-בעולם)